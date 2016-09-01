Лондон, 1 сентября, 2016, 05:09 — ИА Регнум. Британская медицинская ассоциация объявила дату начала общенациональной забастовки молодых врачей, сообщает The Guardian 1 сентября.

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Согласно заявлению ассоциации, молодые врачи Великобритании отвергли предложенный правительством контракт, и в срок с 12 по 16 сентября не выйдут на работу. Доктор Эллен Маккорт, представитель врачей, сообщила журналистам, что все попытки переговоров с правительством не увенчались успехом.

«Несмотря на обещание министра здравоохранения Джереми Ханта, что его дверь всегда открыта, все наши попытки по урегулированию спора путем переговоров были встречены или неприятием, или оглушительным молчанием. Нам не оставили выбора», — заявила Маккорт.

По словам Маккорт, молодые врачи уже часто работают в выходные дни, что нарушает трудовой кодекс, при этом правительство заявляет, что может законодательно закрепить 7-дневную рабочую неделю. Увеличения заработной платы врачей не предусматривается.

Британская медицинская ассоциация обещает, что в случае, если правительство не пойдет на переговоры с молодыми врачами в сентябре, пятидневные забастовки будут проходить ежемесячно.

С апреля 2016 года состоялось уже пять забастовок английских врачей, самая длинная из которых длилась два дня. В результате забастовок было отменено более 100 тыс. операций.