Вашингтон, 1 сентября, 2016, 04:19 — ИА Регнум. Последний в США производитель кассетных бомб, компания Textron Systems, объявила о прекращении выпуска данного вида боеприпасов, передаёт издание Foreign Policy.

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Сообщается, что к этому шагу компанию подтолкнуло снижение мирового спроса на кассетные боеприпасы при многочисленных сложностях, связанных с регулированием со стороны надзорных органов.

По информации издания, окончательным поводом для принятия компанией данного решения стало вето, наложенное Белым домом на поставки Саудовской Аравии кассетных бомбы CBU-105 в мае этого года.

Представители Textron Systems уже заявили, что в связи с отказом от производства кассетных боеприпасов в компании предстоит сокращение персонала и консолидация производства.

Кассетные бомбы — вид конвенционального оружия, который имеет большой радиус поражения. Каждая такая бомба представляет собой контейнер с большим количеством малых бомб. При сбрасывании с самолёта контейнер раскрывается, рассыпая малые бомбы.

При этом около 5% малых бомб взрываются не сразу. Упав на землю, они превращаются в опасные мины. Такие бомбы усеивают значительные площади и продолжают оставаться взрывоопасными в течение нескольких лет. Данный вид боеприпасов запрещён более чем в ста странах мира.