Петропавловск-Камчатский, 1 сентября, 2016, 04:19 — ИА Регнум. На Камчатке активно обсуждают техническую ошибку Ростелекома, которая привела к появлению у абонентов в открытом доступе каналов, транслирующих исключительно порно-фильмы. Сама компания уверяет, что это происходило «непродолжительное время», а пользователи социальных сетей пишут, что ради безопасности детей были вынуждены отключить приставки.

kanevskaya.tv Пульт ТВ

Причем, судя по сообщениям в социальных сетях, некоторые абоненты узнали о наличии телеканалов с фильмами для взрослых случайно и совсем недавно. «Переключала накануне каналы и наткнулась на «порнушку». Причем во всем великолепии», — пишет одна из женщина, а вторая при этом отмечает, что «такие фильмы показывали несколько дней».

В Ростелекоме людям отвечали, что произошел сбой программы. «Одна консультант правда выдвинула немного другую версию, дескать они все программы прокручивают потому что подбирают новые для каталога каналов… Надеюсь она пошутила», — пишут пользователи социальных сетей.

Больше всего напуганы ситуацией родители маленьких детей, которые во время «сбоя» еще были на летних каникулах. Сейчас мамы и папы не могут понять, как долго транслировались подобные фильмы и смогли ли их найти дети. Тем временем, уполномоченный по правам ребенка в региона Виктор Тюменцев сказал корреспонденту ИА REGNUM, что с жалобами к нему пока еще никто не обратился.

В компании Ростелеком корреспонденту ИА REGNUM также рассказали про технический сбой. «В связи со сбоем, возникшим при проведении технических работ, клиентам «Интерактивного ТВ» на Камчатке были доступны в течение не продолжительного периода времени все телеканалы вне зависимости от пакета услуг. В настоящий момент данная ситуация устранена, ведётся индивидуальная работа по обращениям клиентов», — отметила собеседник агентства.