Мехико, 1 сентября, 2016, 03:26 — ИА Регнум. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето на встрече с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом заявил, что Мехико не будет выделять средства на строительство стены вдоль границы с США.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вопрос

«В самом начале нашей беседы с Дональдом Трампом я дал понять, что Мексика не будет платить за стену», — сообщил президент в своём микроблоге в Twitter. При этом он отметил, что на встрече «рассматривались и другие вопросы», а сама беседа проходила «в уважительной манере».

По информации агентства Reuters, Дональд Трамп в разговоре с Пенья Ньето заявил о праве Соединённых Штатов на строительство стены вдоль границы в целях защиты от нелегалов. Однако вопрос о том, кто будет платить за строительство, остался открытым.

Сам кандидат в президенты США заявил, что тема затрат будет обсуждаться позднее, а состоявшиеся переговоры «было только предварительными». В целом Трамп охарактеризовал встречу с мексиканским президентом как «замечательную».

По данным СМИ, переговоры, которые проходили в резиденции президента Мексики за закрытыми дверями, продолжались около часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках предвыборной кампании кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп отличился провокационным заявлением в адрес Мексики, пообещав в случае избрания президентом потребовать от латиноамериканского соседа $5−10 млрд на строительство стены на границе.

В случае если эта мера не поможет покончить с нелегальной миграцией, миллиардер намерен запретить денежные переводы мексиканских иммигрантов из США на родину.

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