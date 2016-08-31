Москва, 1 сентября, 2016, 02:58 — ИА Регнум. Режим перемирия в Сирии за сутки 31 августа нарушался десять раз на территории провинций Дамаск и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из миномётов обстреляли населённые пункты Дума, Нашабия, Эль-Мохаммадия, Кабун, Джаубар, Хауш-Дуара в провинции Дамаск. В провинции Латакия вооружёнными формированиями группировки «Сирийская свободная армия» из танковых орудий и реактивных систем залпового огня осуществлены обстрелы населённого пункта Кермель», — говорится в документе.

Сообщается также, что при обстрелах населённых пунктов Ара, Ройс-Шемс и Тубал провинции Латакия боевиками группировки «Ахрар аш-Шам» были применены беспилотные летательные аппараты со взрывными устройствами.

Террористические группировки «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России) также продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения огня в Сирии.

«В течение суток в провинции Алеппо боевики из танков, с применением противотанковых управляемых ракет, РСЗО кустарного производства и миномётов обстреляли населенные пункты Караси и Эль-Хадер, позиции подразделений Вооружённых сил Сирии в районе горы Джебель-эль-Бааджир, квартал Хай-эль-Ансари, торговый центр «Кастелло», кожевенный и цементный заводы в городе Алеппо», — информируют в Минобороны.

Обстрелам террористов также подверглись населённые пункты Хауш-Насри, Джаубар, Мардж-Султан, Хауш-Харабу, Хутайта-эль-Джараш и Хан-эш-Ших провинции Дамаск, Махарда и Телль-Сальхаб провинции Хама, Джабара провинции Эль-Кунейтра и КПП правительственных войск юго-западнее населённого пункта Сем-Али провинции Хомс.

По информации российской стороны, в течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями ещё 26 населенных пунктов в провинциях Хомс, Эс-Сувейда, Латакия и Хама. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 530.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хомс, Латакия, Эль-Кунейтра и Хама. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения огня заявили 69 вооружённых группировок.

Как передавало ИА REGNUM, на территории Сирии с 27 февраля 2016 года введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих организаций на территории России запрещена по решению Верховного суда.