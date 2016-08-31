Анкара, 1 сентября, 2016, 02:50 — ИА Регнум. Государственный департамент США подтвердил задержание американского журналиста в Турции, сообщает BBC 1 сентября.

Wmur.com Задержание

Пресс-секретарь Госдепа США Джон Кирби сообщил, что видеожурналист Линдси Снелл, которая больше месяца находилась у исламистов на территории Сирии, смогла бежать из плена, но была задержана властями Турции. По словам Кирби, 26 августа Снелл, которая содержится в тюрьме в южной провинции Хатай, посетили сотрудники консульства США.

Линдси Снелл, гражданка США, в июле была похищена боевиками «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории северной Сирии. Уроженка штата Флорида, принявшая Ислам и проживающая в Стамбуле, находилась в зоне военных действий в качестве видеокорреспондента.

Известно также, что во время своего похищения американская журналистка вела трансляции из лагеря исламистов в фэйсбук и публиковала отчеты об акциях отряда — по ее словам, благодаря тому, что Линдси являлась мусульманкой, ей удалось завоевать «доверие» похитителей.