Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2016, 02:20 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун «принял к сведению» импичмент президенту Бразилии Дилме Руссефф и вступление в должность главы государства бывшего вице-президента Мишеля Темера, сообщил пресс-секретарь главы всемирной организации.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Пан Ги Мун

«Генеральный секретарь выражает наилучшие пожелания президенту Темеру в связи с его началом пребывания в должности. Он верит, что под руководством президента Темера Бразилия и ООН будут продолжать своё традиционно близкое партнёрство», — приводит текст заявления телеканал CNN.

Как передавало ИА REGNUM, 31 августа Сенат Бразилии проголосовал за импичмент Дилмы Руссефф. Отставку президента поддержал 61 член верхней палаты парламента, против высказался 21 сенатор. Новым президентом Бразилии стал бывший вице-президент Мишель Темер. Адвокаты Руссефф намерены обжаловать это решение в Федеральном верховном суде.

После отставки Дилмы Руссефф власти Венесуэлы, Боливии и Эквадора приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Бразилией.