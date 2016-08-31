Бисмарк, США, 1 сентября, 2016, 01:44 — ИА Регнум. Полиция Северной Дакоты в среду арестовала около двадцати индейцев племени сиу, атаковавших строящийся нефтепровод, сообщает USA Today 1 сентября.

Boston Public Library Индеец племени сиу

Сообщается, что полицией задержаны активисты, выступающие против строительства нефтепровода вблизи поселения Стэндин Рок, вблизи слияния рек Кэннонбол и Миссури. Часть арестов была проведена на шоссе, ведущем к месту строительства, которое перекрыли индейцы и примкнувшие к ним «зеленые». Несколько человек были арестованы во время «атаки» на строящийся нефтепровод — активисты ворвались на стройплощадку и приковали себя к технике и возводимым конструкциям.

Нефтепровод техасской компании Energy Transfer Partners длиной 1886 километров и стоимостью $ 3,8 млрд, против которого выступают индейцы, должен пересечь штаты Северная и Южная Дакота, Айова и Иллинойс. Всё это — земли, на которых расположено большое число резерваций «коренных американцев», некоторые из них являются территорией, выделенной властями США для проживания индейцев, уже более сотни лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа вождь племени сиу Арчамболт обратился к сенаторам и президенту США с просьбой остановить строительство нефтепровода на «земле его народа». Обращение вождя поддержали «Гринпис» и еще 30 экологических организаций. На стороне индейцев выступили голливудские знаменитости Сьюзан Сарандон и Леонардо Ди Каприо, акции в защиту коренных американцев прошли в Вашингтоне.

Однако нефтяники оказались сильнее — правительство Барака Обамы не стало замораживать многомиллиардный проект. Кандидаты в президенты США Хилари Клинтон и Дональд Трамп, к которым обратились индейцы, также остались глухи к их мольбам.