Москва, 1 сентября, 2016, 01:34 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 31 августа поздравил работников ЖКХ столицы с завершением основных работ по программе благоустройства города «Моя улица» в 2016 году, передаёт агентство «Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство Тверской улицы

«Мы возвращаем Москву как комфортное пространство москвичам. Чрезвычайно сложные работы, связанные действительно с неудобствами жителей, автомобилистов, пешеходов. Огромные сложности связаны с инженерными коммуникациями, с проектированием, реализацией такого масштабного проекта, с подрядчиками, поставщиками материалов. Колоссальные сложности и задачи. Когда мы подводим итоги с вами, когда смотрим, что из этого получается — мы понимаем, что это того стоит», — заявил столичный градоначальник.

В этот же день в интервью «Российской газете» Сергей Собянин сообщил, что уже 1 сентября с дорог будет убрано всё, что «мешало движению машин». «Останутся небольшие локальные участки, которые закончим в течение нескольких недель», — отметил он.

Напомним, в период с 2011 по 2015 годы в Москве были благоустроены 142 улицы и магистрали. Весной 2016 года была начата реализация нового этапа программы «Моя улица». В план работ были включены 53 городских улицы и семь транспортных развязок МКАД с вылетными магистралями.

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