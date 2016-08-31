Минск, 1 сентября, 2016, 01:31 — ИА Регнум.



osce.org Флаги ОБСЕ

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ констатировало невыполнение официальным Минском существенной части сделанных ранее рекомендаций по улучшению избирательного процесса, а также малозаметность для белорусов нынешней парламентской кампании в постсоветской республике. Об этом говорится в опубликованном 31 августа на сайте ОБСЕ промежуточном отчёте БДИПЧ.

«Единого списка избирателей не существует», — сказано в отчёте. Там же отмечено: «Списки избирателей не доступны для ознакомления наблюдателям и другим участникам избирательного процесса. 24 марта ЦИК объявила количество избирателей по каждому избирательному округу, которое в сумме составило 6 999 127 избирателей по всей стране».

Зато «существует уголовная ответственность за дискредитацию, клевету и оскорбление», при этом ограничения распространяются и на интернет-ресурсы. «Государственные СМИ доминируют как среди телерадиовещательных, так и среди печатных источников», — отметили эксперты ОБСЕ. Он также обратили внимание: «При возникновении подозрений в нарушении закона министерство информации имеет право ограничивать доступ к вебсайтам без решения суда. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ подверг критике меры по подрыву свободы слова в сети Интернет».

Подчёркивая специфику политической системы постсоветской республики, авторы документа отметили: «Гражданские журналисты, блогеры и фрилансеры не считаются журналистами, и они могут получить штраф за освещение событий без аккредитации». Не остался без внимания и факт введения в 2013 году запрета на призывы к бойкоту выборов.

«Политическая система характеризуется концентрацией власти принятия решений в руках президента, который делит законодательную власть с Палатой представителей. Роль политических партий слаба, и, несмотря на ряд поданных заявок, с 2000 года не было зарегистрировано ни одной новой партии. По итогам предыдущих выборов 2012 года только пять членов нового парламента представляли политическую партию», — сказано в отчёте.

ОБСЕ напомнила о своих ране сделанных рекомендациях по демократизации избирательного процесса, отметив, что многие из них выполнены, однако далеко не все. Также отмечено освобождение «политических заключенных в августе 2015 года», наличие которых политическое руководство Белоруссии (в частности, Александр Лукашенко лично) категорически отрицало.

«Ряд предыдущих рекомендаций БДИПЧ/ОБСЕ не получил отражения в законодательстве, в том числе касаемо роли исполнительной власти в назначении и работе избирательных комиссий, регулирования и прозрачности процесса сбора подписей и проверки их подлинности, оснований для отмены регистрации кандидатов и процесса разрешения споров. Более того, законодательство предоставляет властям широкие дискреционные полномочия для отказа в регистрации или отмены регистрации политических партий и общественных объединений. Участникам избирательного процесса (кроме кандидатов и их доверенных лиц) требуется разрешение для проведения публичных мероприятий, а возможности для проведения мероприятий в рамках предвыборной агитации во время сбора подписей ограничены», — обратили внимание эксперты ОБСЕ.

Они также обратили внимание на то, что Центризбирком Белоруссии ввёл понятие «профессиональных и политических качеств» в качестве критерия для членства в избирательной комиссии, которое «стало предметом разнородного толкования местными органами власти».

«В результате представители оппозиционных партий составляют менее 0,1% всех членов УИК [участковых избирательных комиссий]», — констатировали в БДИПЧ ОБСЕ.

Там также сослались на неназванных «собеседников», которые «проинформировали МНВ БДИПЧ/ОБСЕ о том, что общественные организации, субсидируемые государством, участвовали в сборе подписей за некоторых лиц, выдвинутых кандидатами, подписи также собирались и на государственных предприятиях, и в общественных учреждениях». Кроме того, кандидаты в депутаты пожаловались на ограничения мест агитации, на которую требуется получить разрешение не позже, чем за два дня до планируемого мероприятия. Зафиксирована видеосъёмка сбора подписей и агитмероприятий, расцененная как попытка запугивания кандидатов и избирателей.

«Предвыборная агитация проходит в основном незаметно, с низкой посещаемостью наблюдаемых мероприятий», — сказано в отчёте БДИПЧ ОБСЕ.

Там также сказано: «ЦИК издала шесть постановлений, в которых были учтены некоторые из этих рекомендаций. Однако существенное число предыдущих рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ все еще остается без внимания».

В промежуточном отчёте также содержатся наблюдения, вселяющие оптимизм в исход процесса: «Обращения и жалобы, поступившие в ЦИК, не обсуждаются на открытых заседаниях, а рассматриваются сотрудниками ЦИК. ЦИК и ТИК разместили информацию о жалобах в сети Интернет, но опубликовали всего несколько решений, как того требует законодательство. На данный момент ОИК не опубликовали ни одного решения по жалобам».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии проходит парламентская кампания, по итогам которой в сентябре будет оформлен новый состав двухпалатного Национального собрания. Александр Лукашенко 6 июня назначил 11 сентября основным днём голосования за кандидатов в депутаты нижней палаты — Палаты представителей. Центризбирком Белоруссии сообщил о 495 кандидатах, претендующих на 110 мандатов «палаточников».