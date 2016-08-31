Кито, 1 сентября, 2016, 00:56 — ИА Регнум. Поверенный в делах Эквадора в Бразилии будет отозван в связи с импичментом Дилмы Руссефф. Об этом сообщил президент Эквадора Рафаэль Корреа в своём микроблоге в Twitter.

Флаг Эквадора

Отстранение Дилмы Руссефф президент назвал «предательством и злоупотреблением властью» и отметил, что события в Бразилии «напоминают самые тёмные часы» Латинской Америки. «Мы никогда не признаем эти действия», — подчеркнул Корреа.

Напомним, что посол Эквадора был отозван из Бразилии ещё в мае, после того как Дилма Руссефф была временно отстранена от должности президента.

31 августа об отзыве своих дипломатов из Бразилии объявили власти Венесуэлы и Боливии.

Как передавало ИА REGNUM, 31 августа Сенат Бразилии проголосовал за импичмент Дилмы Руссефф. Отставку президента поддержал 61 член верхней палаты парламента, против высказался 21 сенатор. Новым президентом Бразилии стал бывший вице-президент Мишел Темер. Адвокаты Дилмы Руссефф намерены обжаловать это решение в Федеральном верховном суде.