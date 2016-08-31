Гавана, 1 сентября, 2016, 00:51 — ИА Регнум. Правительство США 31 августа выдало разрешения на полеты в Гавану восьми авиакомпаниям, сообщает Reuters 1 сентября.

Joseph Hsu Самолет авиакомпании Alaska Air

В числе авиакомпаний, которые будут совершать коммерческие рейсы на Кубу с осени 2016 года, оказались American Airlines, JetBlue, Delta Air, United Continental Holdings, Southwest Airlines, Alaska Air, Spirit Airlines и Frontier Airlines. Большинство из авиакомпаний подали заявки ещё в начале июля.

Как сообщало ИА REGNUM, на 31 августа суммарное число заявок на рейсы из Соединенных штатов в Гавану составляло 110 в день. Часть заявок не была одобрена, так как Министерство транспорта посчитало слишком большое количество рейсов нецелесообразным. Тем не менее, правительство США планирует довести число коммерческих полетов на Кубу до 300 в неделю.

Историческое прекращение «авиаблокады» между США и Кубой состоялось вчера, 31 августа — первым коммерческим рейсом с 1961 года на Остров Свободы прилетел министр транспорта США Энтони Фокс.