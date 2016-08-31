Степанакерт, 1 сентября, 2016, 00:45 — ИА Регнум. Университет «Месроп Маштоц» в Степанакерте открыл новую специальность — «кавказоведение». На эту специальность уже зачислены 20 человек: ожидается, что в ближайшее время число их будет расти, — сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Среди предметов учебной программы — русский язык, английский язык, азербайджанский язык, фарси, история и литература Азербайджана и Закавказья в целом, история России, Турции, Ирана, Грузии и др.

Основными будущими работодателями для выпускников университета с такой специальности предполагаются МИД Нагорного Карабаха (НКР), Армия обороны НКР, Служба национальной безопасности НКР, научные и образовательные учреждения. Проектом руководит кандидат философских наук, профессор университета Гариб Бабаян.

По мнению опрошенных ИА REGNUM экспертов, новая специализация университета «Месроп Маштоц» обещает стать региональным центром кавказоведения и привлечь для преподавания и обучения иностранных граждан и, в том числе, граждан Азербайджана.