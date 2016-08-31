Манама, 1 сентября, 2016, 00:27 — ИА Регнум. Суд Бахрейна осудил задержанных ранее шиитов, участвовавших в акциях протеста, на сроки от одного до двух лет лишения свободы, сообщает Associated Press 31 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюремный срок

Трое шиитских проповедников, а также телепродюсер и блогер, были признаны виновными в оскорблении монарха и призывах к свержению строя. Еще один священнослужитель был осужден днем ранее по аналогичному обвинению. Все осужденные получили тюремные сроки от одного до двух лет.

Сообщается, что все задержанные участвовали в акциях протеста, связанных с «репрессиями» против главного священнослужителя шиитов страны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне текущего года Иса Кассим, являющийся духовным лидером шиитского большинства Бахрейна, был уличен в «эксплуатации религии в политических целях для обслуживания иностранных интересов», признан «иностранным агентом» и лишен гражданства.

Наблюдатели отмечают, что приговор шиитам оказался достаточно «милосердным» — в соседних странах задержанным явно грозили бы гораздо большие сроки или даже смертная казнь. Так, в прошлом году суннитская монархия Саудовской Аравии приговорила к смертной казни 47 шиитов, в том числе известного проповедника, шейха Нимра аль-Нимра, по обвинению в подготовке мятежа. Приговор был приведен в исполнение в январе 2016 года.