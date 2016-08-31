Минск, 1 сентября, 2016, 00:07 — ИА Регнум.



Дмитрий Пускин. Дополнительные занятия в школе

Правительство Белоруссии постановлением № 688 от 30 августа установило надбавки за подработки в рамках системы образования, сообщает пресс-служба Совмина постсоветской республики.

Надбавки установлены за наличие квалификационной категории «учителям, работающим в должности педагога дополнительного образования, при оказании ими платных образовательных услуг в учреждениях общего среднего образования», сказано в официальном комментарии. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко предлагал рассмотреть формы нематериального стимулирования труда учителей, однако заслуживающие внимания варианты оказались более затратными, чем банальное повышение окладов или надбавки к ним. Не имея возможности что-либо противопоставить ценностям «общества потребления», было принято решение продолжить коммерциализацию системы Минобразования и выделить работникам не грамоты и благодарности, а процент от дохода.