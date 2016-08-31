Ла-Пас, 1 сентября, 2016, 00:03 — ИА Регнум. Власти Боливии вслед за Венесуэлой рвут дипломатические отношения с Бразилией после того, как в этой стране была окончательно отстранена президент Дилма Руссефф. Об этом сегодня, 31 августа, написал в своем Twitter президент Боливии Эво Моралес.

Боливия

Он сообщил, что его страна отзывает своего посла из Бразилии, чтобы «принять меры, которые сейчас необходимы».

Моралес осудил импичмент Руссефф и назвал это «парламентским переворотом». «Мы осуждаем парламентский переворот против бразильской демократии, мы вместе с Дилмой, Лулой (да Силва) и народом в этот трудный час», — пишет президент Боливии.

Ранее стало известно, что власти Венесуэлы также отзывают своего посла из Бразилии, и замораживают дипотношения.