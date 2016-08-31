София, 1 сентября, 2016, 00:02 — ИА Регнум. Болгария получила доступ к визовой информационной системе Шенгена. Об этом стало известно после встречи премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и вице-премьера — министра внутренних дел Румяны Бычваровой с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоялась 27 августа.

Доступ

Как сообщила журналистам Румяна Бычварова, доступ к Шенгенской информационной системе позволит Болгарии получать данные о разыскиваемых лицах, а также о тех, кому было отказано в получении шенгенских виз. По её словам, это позволит болгарским службам лучше охранять границы страны, которые также являются частью внешней границы Европейского союза.

Ранее Болгарии, которая претендует на членство в Шенгене, отказывалось в предоставлении подобной информации в связи с опасениями о её возможной утечке.

Отметим, что ранее на фоне тщетных усилий по присоединению Болгарии к Шенгенской зоне Бойко Борисов выступал с критикой стран-участниц соглашения, отмечая, что Шенгенская информационная система на практике не работает. По его убеждению, многие страны Шенгена в ситуации с наплывом беженцев не выполняют своих обязательств по договору, тогда как Болгария, являясь лишь кандидатом на присоединение, гораздо лучше охраняет свои государственные границы.

Кроме этого, на днях Бойко Борисов неожиданно выступил с заявлением о том, что членство в Шенгенской зоне является невыгодным для Болгарии на сегодняшний день. «Мы готовы по всем критериям, но Шенген на текущий момент невыгоден для Болгарии», — сказал Борисов, добавив, тем не менее, что тема присоединения Софии к соглашению «остаётся на повестке дня».