Вашингтон, 31 августа, 2016, 23:47 — ИА Регнум. В штабе Хиллари Клинтон моментально отреагировали на сообщение о предстоящей встрече кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и президента Мексики Энрике Пенья Ньето. Команда предвыборной кампании Хиллари Клинтон выпустила заявление, в котором напомнила об антимексиканской речи Трампа, сообщает колумбийская El Tiempo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Узор

Трамп называл мексиканцев «нарушителями законов и преступниками» и пообещал депортировать 16 миллионов человек, в том числе детей и граждан США, — предупреждает избирателей пресс-релиз команды кампании Клинтон.

Пресс-релиз напоминает, что Трамп пригрозил построить стену на границе с Мексикой, причем за счет мексиканцев, а если те не согласятся, то обещал заморозить денежные переводы мексиканцев своим семьям, которые являются одним из основных доходов страны. «Эта встреча непонятна с мексиканской точки зрения, — считают в предвыборном штабе Клинтон. — О чем будут разговоры? О цене стены?»

«Трамп недееспособен, чтобы быть президентом, а Пенья Ньето, встретившись с ним, сделает его легитимным, — сказал AFP Александр Хоуп — экс-агент мексиканской разведки, а ныне политический аналитик. В том же тоне высказалась Ана Мария Салазар — экс-советник Пентагона и экс-участница кабинета Билла Клинтона. Она отметила, что решение Пенья Ньето о встрече с Трампом очень «рискованно» и вызовет много вопросов к мексиканскому президенту внутри страны.

Президент Мексики избирается на шесть лет. Пенья Ньето находится на своем посту пятый год. Популярность Пенья Ньето среди мексиканцев довольно низкая. Согласно опросу журнала Reforma, опубликованному несколько дней назад, его рейтинг минимален и составляет 23%.

Многочисленные скандалы сопровождают Пенья Ньето и его правительство в последнее время, начиная от плагиата целых абзацев не менее десятка авторов для дипломной работы адвоката. Они почти довели президента до импичмента. К тому же на прошлой неделе начала работу Национальная комиссия по правам человека, в связи с расстрелом Федеральной полицией 30 июня 22 гражданских лиц во время спецоперации по борьбе с наркотиками.

«Очевидно, Пенья Ньето собирается помочь Трампу, представляя его умеренным белым, показав, что он не такой уж расист, ксенофоб, как кажется», — добавил Хоуп, не исключая подъем рейтинга Трампа после этой встречи. «Трудно себе представить, что выйдет что-то положительное для Мексики» — добавляет он.

«Трамп может использовать встречу, чтобы выйти в США и сказать, что сказал президенту Мексики в лицо то, что думает», — со своей стороны считает Салазар.

С момента начала кампании Трамп ясно выражал свое негативное отношение к миграции, и его визит в Мексику произойдет в тот же день, когда состоится митинг в Аризоне, направленный против мигрантов.

«С первого дня я сказал, что собирался построить великую стену на южной границе и многое другое. Уровень нелегальной миграции очень высок. Они увидят в среду!» — написал во вторник республиканский кандидат в Twitter. Пенья Ньето в ответ на эти нападения сравнил Трампа с Гитлером, отметив, что Мексика не будет платить за пограничную стену, и подчеркнул преимущества торговых отношений между двумя странами. Во время своего визита в США в июле прошлого года президент Мексики подчеркивал преимущества экономических отношений между двумя соседями и предлагал Трампу и Клинтон вступить в «диалог откровенный и открытый».

По оценкам миграционной службы, в США проживают около 11 миллионов мексиканцев-нелегалов, большинство из них вынуждены были эмигрировать из-за невозможности найти работу на родине. Соединенные Штаты являются главным торговым партнером Мексики.

Чем закончится встреча Трампа и Пенья Ньето — станет известно в ближайшее время. Вполне может быть, что в предвыборном штабе Клинтон беспокоятся не зря. Если Трампу этим визитом удастся завоевать голоса граждан США латиноамериканского происхождения, это доставит неприятности кандидату от демократов.