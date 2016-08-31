Москва, 31 августа, 2016, 23:31 — ИА Регнум. Пиротехники МЧС России за полтора месяца работы в Сербии обнаружили и обезвредили 18 неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

НАТО бомбит Югославию. 1999

Отмечается, что за период с 15 июля российскими специалистами было обследовано почти 170 тысяч квадратных метров территории. Сводный отряд, работающий в Сербии, оснащён необходимой техникой и робототехническими комплексами для обезвреживания взрывоопасных предметов.

В 2008—2015 годах МЧС России реализовало программу содействия Сербии в гуманитарном разминировании её территории после агрессии НАТО в Югославии в 1999 году.

«За 8 лет совместными усилиями очищено от мин и кассетных боеприпасов более 4,6 млн квадратных метров территории, которая возвращена в хозяйственный оборот, найдено и обезврежено почти 13 тысяч боеприпасов», — сообщают в ведомстве.

Наибольшее количество необезвреженных мин остаётся на территории односторонне отделившегося от Сербии края Косово и Метохия. По информации сербских СМИ, за 15 лет от неразорвавшихся снарядов здесь погибли около 120 человек, ещё более 450 человек получили ранения. По оценкам специалистов, на полную зачистку территории края от снарядов потребуется ещё порядка десяти лет.

В основной части Сербии заминированным остаются южные регионы в районе Буяноваца, где опасными считаются 3 млн квадратных метров земли, и населённого пункта Ямена.

Напомним, в бомбардировках сербских городов в марте-июне 1999 года, которые осуществлялись без санкции Совета безопасности ООН, принимали участие Военно-воздушные силы США, Германии, Франции, Англии, Италии, Голландии, Турции, Испании, Дании, Бельгии, Норвегии и Португалии. Болгария, Венгрия и Румыния предоставили НАТО свою территорию и воздушное пространство.

За время военных действий самолёты НАТО совершили 35 219 боевых вылетов, применив против сербов 23 000 бомб и ракет, в том числе кассетные бомбы и бомбы с обеднённым ураном. 238 крылатых ракет морского базирования были выпущены с кораблей и подводных лодок.

Читайте также: «Россия этого никогда не забудет. И действительно не простит. Никогда» (фотогалерея)