Лондон, 31 августа, 2016, 22:57 — ИА Регнум. Издание не на шутку встревоженно житьем-бытьем граждан Литвы, 60% трехмиллионного населения которой считает, что Россия угрожает их стране.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опасность

В населенном пункте Пабраде, сообщает издание, «построен полигон на площади, равной 20 футбольным полям, где солдаты НАТО смогут отрабатывать приемы ведения городских боев».

«Новые условия обучения помогут нашим войскам лучше подготовиться к защите Родины и сдерживанию противника», цитирует Mirror министра обороны Литвы Юзаса Олекаса.

«Литва начиная с 2014 г. увеличивает свой военный бюджет на треть ежегодно, — приводит статистические данные корреспондент газеты Сэм Адамс. — В новую постройку вложены миллионы долларов, чтобы она выглядела, как настоящая: среди ее объектов есть стадион и школа. Здесь литовские солдаты вместе с товарищами по оружию из НАТО будут отрабатывать координацию действий при отражении агрессии со стороны могущественного недружелюбного соседа».

По словам корреспондента, литовцы надеются, что к 1000 воинов НАТО, введенных в страну по решению Варшавского саммита альянса, в скором будущем прибавятся новые «защитники мировой демократии».