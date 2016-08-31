Лондон, 31 августа, 2016, 22:54 — ИА Регнум. По мнению корреспондента издания Эдварда Лукаса «политологи, специализирующиеся на российской теме, давно уже пришли к соглашению между собой, что Россия является «мировым недоразумением» с точки зрения ВВП, культуры и инноваций. Вся экономика этого клептократического государства держится на военной агрессии и пропаганде».

ИА REGNUM

Впечатление такое, что Лукас не пишет — он заколачивает гвозди в крышку гроба ненавистного ему государства. Но закончив эту приятную для него работу, вдруг обнаруживает, что вместилище пусто, а «покойник» вполне себе жив. И не просто существует, а и создает для Запада проблемы даже одним своим фактом присутствия: «Россия — наиболее опасный противник для Запада: она обладает большой силой воли и умеет использовать случайности в свою пользу, — вынужден признать автор. — Москва пользуется чужими слабостями, но никогда не вступает в противоборство с силой. Для Запада было бы лучшим вариантом сплотиться и перейти от слов к делу, применяя свои правила и возможности. Ну, хотя бы начать с пресечения отмывания Россией денег, укрепления военной мощи прибалтийских республик и поддержка их необходимыми ресурсами. Путин не справляется с задачей обновления экономики, созданная им политическая система — это адская смесь фарса и трагедии, но западная пресса не может доказать русскому народу очевидное, а российская оппозиция могла бы, но редеет, устраняемая физически. На что уже мало кто обращает внимание. Последний пример — представленная как самоубийство смерть журналиста Александра Щетинина, объявившего российского лидера своим личным врагом. Ее просто почти никто не заметил».

Издание с сожалением констатирует, что «может быть антироссийские санкции и сыграли свою роль, и ударили по амбициям Путина на Украине, хотя в последнем случае, скорее, надо отдать должное ожесточенному сопротивлению киевских войск захватчикам. Но надо и себе отдавать отчет: краха российской экономики с помощью этих мер не добиться. Западные банки в обход ограничений заключают сделки с тяжеловесами российского бизнеса. Экономическая выгода оказывается выше политики. Одна только Меркель достойно противостоит Путину. С января, возможно, к ней присоединится Клинтон, если победит на выборах. Но если выиграет Трамп, Кремлю никто барьеры ставить не будет».