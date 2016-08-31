Псков, 31 августа, 2016, 22:54 — ИА Регнум. В связи с выявлением вируса африканской чумы свиней (АЧС) в личном подсобном хозяйстве в деревне Шабаны Палкинского района Псковской области установлено семь ветеринарно-карантинных постов на дорогах, ведущих в карантинную зону. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, четыре из семи постов расположены на въезде на границах первой угрожаемой зоны, ещё три — на въезде на территорию второй угрожаемой зоны.

pskov.ru Ветеринарно-карантинный пост

«Все посты работают круглосуточно, на них дежурят сотрудники полиции и МЧС, управления ветеринарии Псковской области. Каждый пост оборудован дезинфекционным барьером при въезде транспорта в карантинные зоны», — сообщили в пресс-службе. Кроме того, организован работа по перенаправлению транзитного автотранспорта в обход первой угрожаемой зоны.

На территории первой угрожаемой зоны запрещён вход посторонних лиц, въезд транспорта, ввоз и вывоз животных всех видов, в том числе птицы, а также сырья животного происхождения. Также запрещен вывоз с территории продукции растениеводства, торговля животными и продуктами животного происхождения. На время карантина в первой угрожаемой зоне нельзя проводить ярмарки и другие общественные мероприятия.

Ряд ограничений действуют на территории второй угрожаемой зоны АЧС. Здесь также запрещена торговля на рынках птицей, мясом, другими продуктами животного происхождения. Запрещен ввоз свиней в хозяйства и населенные пункты. Также в рамках борьбы с распространением АЧС организован отстрел и уничтожение диких кабанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вторая за лето 2016 года вспышка АЧС была выявлена 23 августа в Палкинском районе Псковской области — на этот раз среди домашних свиней, в личном подсобном хозяйстве, расположенном в деревне Шабаны. До этого, 7 июня, в Палкинском районе были найдены два инфицированных АЧС мёртвых диких кабана — их нашли на территории охотничьего хозяйства ООО «Межа Парк» того же Палкинского района. В районе введён карантин.