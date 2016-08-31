Санкт-Петербург, 1 сентября, 2016, 00:16 — ИА Регнум. В День знаний в школы Санкт-Петербурга отправятся 448 тысяч учеников, включая 52 тысячи первоклассников. В Ленинградской области 1 сентября начнут новый учебный год 140 тысяч учеников, и 17,5 тысяч из них переступят порог школы впервые в жизни. В обоих регионах количество учащихся увеличивается за счет роста рождаемости и миграции. О готовности к началу учебного года корреспонденту ИА REGNUM рассказали в региональных органах власти.

k-obr.spb.ru Класс петербургской школы

Прирост с прогрессией

В Петербурге в новом учебном году откроют свои двери 742 школы, из них 688 государственных. В сравнении с прошлым годом в петербургских школах в этом учебном году будет учиться на 20 тысяч школьников больше, в том числе на 5 тысяч больше первоклассников. Прирост, как пояснили в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга, связан с увеличением рождаемости и миграцией — прежде всего, за счет притока учащихся из соседней Ленобласти. При этом с каждым годом количество петербургских школьников возрастает.

По словам председателя городского комитета Жанны Воробьевой, за счет нового строительства и оптимизации существующих учреждений в этом году в школах появилось 5100 новых мест. В День знаний впервые откроют свои двери для учеников три петербургские школы: две в Выборгском районе и одна — в Невском. А в Василеостровском районе откроется уникальное учреждение для «особых» детей: школа №755 «Региональный центр аутизма». Кроме того, уже в течение учебного года планируется ввести в эксплуатацию новое здание школы №270 в Красносельском районе.

В Ленинградской области новый учебный год встретят ученики 358 школ. В 47-м регионе также отмечен прирост численности населения, что сказывается и на ежегодном увеличении числа школьников. Так, по словам заместителя главы правительства региона по соцвопросам Николая Емельянова, в 2016—2017 учебном году их станет больше сразу на 6 тысяч, в том числе на 2 тысячи возрастет число первоклассников. «Это, конечно, за счет увеличения рождаемости и переезда в Ленинградскую область россиян из других регионов», — прокомментировал глава комитета по образованию региона Сергей Тарасов.

Для обеспечения растущих потребностей 1 сентября будет открыто три новых школы во Всеволожском районе общей вместимостью 3424 места. Одна из них — пилотный проект центр образования «Кудрово», который представляет собой школу-технопарк, где детей будут готовить к участию в научно-техническом прогрессе и мотивировать на выбор профессии инженерно-технической направленности при непосредственном участии Санкт-Петербургского государственного университета «ЛЭТИ».

В Ленобласти строится еще девять школ. Их планируют подготовить к эксплуатации в конце текущего — начале следующего года. В 47-м регионе продолжается проект «Реновация школ», заключающийся в комплексном ремонте образовательных учреждений. Как ранее сообщал губернатор Александр Дрозденко, до конца 2016 года в Ленобласти будет дополнительно создано 6562 новых учебных места.

В течение всего года в петербургских и областных школах шло обновление оборудования пищеблоков, производилась замена осветительного оборудования, оснащение медкабинетов и учебных кабинетов, подготовка спортивных площадок и стадионов.

Новые книги и футбольные уроки

Как отметила глава комитета по образованию Санкт-Петербурга, в этом году более 500 млн рублей было выделено на приобретение учебников для школьных библиотек.

Обучающиеся в Ленобласти также будут полностью обеспечены учебниками. Их, как сообщили в пресс-службе комитета по образованию региона, было приобретено свыше 500 тысяч экземпляров. Также в области продолжается внедрение электронных учебников. В рамках соглашений с ведущими издательствами страны 86 школ на безвозмездной основе уже получили лицензии на электронные версии учебников по 22 предметным областям с 1-го по 11-й классы.

Как водится, первоклассники не останутся без подарков. Петербургские первоклашки получат букварь-путеводитель по родному городу «АБВ гуляли по Неве», сказку Петра Ершова «Конек-горбунок» и книгу «Богатырские сказки» в обработке Ирины Карнауховой. Также новоиспеченным школярам вручат сертификаты на бесплатное посещение детского города профессий «Кидбург» и музея занимательной науки «Лабиринтум». Кроме того, в «Ледовом дворце» для первоклассников и их родителей пройдет праздничное шоу, которое за два дня соберет около 105 тысяч зрителей.

Первоклассники Ленобласти получат в подарок традиционный комплект учебных пособий с региональным содержанием: четыре книги «Бабочка над заливом», «Спорт и семья — лучшие друзья», «Где родился, там и пригодился», «Азбука безопасной и здоровой жизни».

1 сентября во всех школах Петербурга и Ленобласти состоятся торжественные линейки с участием почетных гостей. В северной столице для школьников будут организованы тематические уроки, посвящённые городу, выбору профессии, предстоящему в 2018 году Чемпионату мира по футболу. Особый сюрприз ждет учеников гимназии №622 Выборгского района, где 1 сентября первый в Петербурге «футбольный урок» проведет лучший форвард «Зенита» Александр Кержаков. В гости к ребятам также придут спортивные комментаторы и болельщики. В дальнейшем подобные уроки пройдут и в других школах Петербурга.

Академическая гимназия №56 в 12:00 по традиции проведет День знаний вне стен своего учреждения — в Спортивном комплексе «СИБУР-Арена» с участием известных политиков, учёных, артистов. А гимназия №540 встретит 1 сентября на открытой площадке ЦПКиО им. С.М. Кирова.

Самое главное — безопасность

Как сообщила Жанна Воробьева, в процессе подготовки к 1 сентября особое внимание было уделено созданию безопасных и комфортных условий учебного процесса, включающих пожарную и антитеррористическую безопасность. Все образовательные учреждения Петербурга обеспечены системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, регулярно проводится их техническое обслуживание. Системами видеонаблюдения оснащены 63% всех учебных заведений (включая детские сады), системами контроля доступа — 76,3%, ограждение территории имеется в 95,6% учреждениях.

Готовность к новому учебному году была проверена и во всех школах Ленобласти. Как сообщает ГУ МЧС России по 47-му региону, все 100% учебных учреждений были приняты надзорными органами. Тем не менее, в ходе проверок во многих учреждениях были выявлены отдельные нарушения требований пожарной безопасности.