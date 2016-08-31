Санкт-Петербург, 31 августа, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Судебный процесс по иску с требованием демонтажа мемориальной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму в Петербурге продолжится, даже если власти снимут доску до следующего заседания суда, назначенного на 14 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил сегодня представитель истца, адвокат Илья Ремесло.

ИА REGNUM Доска Маннергейму в центре Петербурга

«Слышал, что доску якобы планируют снять до 8 сентября, но это ничего не меняет. Доску и в прошлом году сначала повесили, потом сняли, теперь снова повесили. Мы в любом случае будем судиться и добиваться того, чтобы впредь подобное не повторилось», — сказал Ремесло.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на свой источник сообщило, что до 8 сентября доску Маннергейму должны демонтировать, поскольку администрация Центрального района уже передала в комитет по культуре все документы, свидетельствующие о незаконности ее появления.

В районной администрации корреспонденту ИА REGNUM не смогли подтвердить эту информацию, однако речь, судя по всему, идет о результатах обследования, которое провел район спустя месяц после появления памятного знака. Ответ на обращение депутата Заксобрания Владимира Дмитриева подписал первый заместитель главы администрации района Сергей Орлов.

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Из документа следует, что специальная комиссия выезжала к дому №22 по Захарьевской улице и составила акт, согласно которому на фасаде здания, принадлежащего Минобороны России, «выявлен объект внешнего благоустройства», при этом правоустанавливающих документов на доску нет, как и документов технического учета и сведений о нахождении ее на техническом обслуживании.

Как сообщалось ранее, иск гражданина Кузнецова П.А. к Смольному продолжат рассматривать 14 сентября. Кузнецов требует демонтажа доски и признания незаконности действий правительства города. Он подчеркивает, что оба его деда участвовали в Великой Отечественной войне, поэтому он считает оскорбительным появление в Петербурге доски финскому маршалу Карлу Маннергейму.

Маннергейм в годы войны командовал финскими войсками, участвовавшими в блокаде Ленинграда наряду с немецко-фашистскими оккупантами.

Напомним, 8 сентября отмечается День памяти жертв блокады Ленинграда. В этот день 75 лет назад нацисты осуществили первую массированную бомбардировку города.