Минск, 31 августа, 2016, 20:10 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

В рекордсменах по суммам задекларированных доходов за 2015 год числятся работники КГБ и «идеологической вертикали». Об этом говорится в листовках, распространяемых по почтовым ящикам белорусских избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вся агитационная продукция парламентской кампании 2016 года выполнена на одном из государственных языков — белорусском, который имеет равный статус с русским, но при этом позиционируется чиновниками как «язык нации». Данный феномен объясним политикой «белорусизации», которую Александр Лукашенко проводит почти 10 лет, надеясь снискать уважение русофобствующей прозападной оппозиции.

Судя по сведениям о доходах, указанных в листовках для избирателей, «государство для народа» под стилизованной советской символикой строится для чиновников и «силовиков» — именно у них самые высокие суммы задекларированных доходов. Например, полковник госбезопасности замначальника УКГБ по Минску и Минской области Пётр Атрощенко в 2015 году получил доход свыше 288 млн белорусских неденоминированных рублей — то есть в месяц получал около 24 млн «старых зайчиков» (более $1,2 тысячи в эквиваленте). Не отстают от «чекистов» и «идеологи», занимающиеся пропагандой при отсутствии государственной идеологии.

Например, по 104 избирательному округу Минска проходит замгендиректора по идеологической и социальной работе — начальник отдела кадров республиканского унитарного предприятия «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Татьяна Самуйлик, которая получила в 2015 году доход свыше 320 млн белорусских рублей (свыше $1,3 тысячи в месяц). Для сравнения: проходящая по тому же округу замдиректора минской средней школы №56 Наталья Титова получила доход более 92 млн неденоминированных «зайчиков» (в среднем чуть более $380 в месяц).

Любопытно не только то, что Титова состоит в Компартии Белоруссии, находящейся на содержании руководства постсоветской республики, а Самуйлик членство в номенклатурном объединении РОО «Белая Русь» (также осваивающем различную «поддержку», не доходящую до пенсионеров, студентов, инвалидов, учителей и врачей), не указала, но то, что у них кратная разбежка в доходах. Однако доходы учительницы-коммунистки выглядят весьма достойно на фоне других конкурентов — задекларировавших отсутствие имущества «сябра» Партии БНФ (Белорусского народного фронта) Павла Старовойтова с прошлогодним доходом чуть более 21 млн «старых зайчиков» и члена ОГП (Объединённой гражданской партии) Марины Хомич с 12 млн белорусских рублей. В последнем случае гражданка не только партийная, но также является главным специалистом по анализу и прогнозированию частного информационно-просветительского учреждения с говорящим названием «Нактуам», что, видимо, очень помогло ей выживать в прошлом году с ежемесячным доходом около $50.

Как сообщало ИА REGNUM, независимые эксперты отмечают низкий интерес белорусов к парламентской кампании 2016 года. По данным Центризбиркома Белоруссии, членами Палаты представителей Нацсобрания постсоветской республики («палаточниками») желают стать 495 граждан (конкурс примерно 4:1, как в не самый престижный институт): 315 кандидатов в депутаты (63,6% от общего числа) составляют представители политических партий, 28 человек являются членами ППНС и 35 — депутатами местных Советов. На мандаты членов ППНС претендуют 115 женщин.