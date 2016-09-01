Москва, 1 сентября, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Поразмыслить о «мужской доле» предлагают российским зрителям создатели фильма «Всё о мужчинах». Комедия с Дмитрием Нагиевым в главной роли появится в прокате уже сегодня. Режиссёры фильма — Михаил Жерневский, снимавший «Путь к сердцу мужчины» и Леонид Марголин, работавший над фильмом «С новым годом, мамы!».

Цитата из х/ф «Все о мужчинах». реж. Михаил Жерневский, Леонид Марголин. 2016. Россия В машине

Главные герои фильма — мужчины. Но не супермены, а реальные люди со своей историей и судьбой.

«Сейчас очень много снимается фильмов о брутальных мужчинах, с Джейсоном Стэйтемом, например. Есть фильмы про слабых, инфантильных мужчин, что-то вроде «Служебного романа». А картин о простых мужчинах, которые окружают нас в обычной жизни, мало. Мы хотели показать именно таких мужчин и рассказать об их хороших сторонах — отношениях с родителями, с любимой девушкой, с друзьями…», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM режиссёр Леонид Марголин.

Фильм снят в популярном сегодня жанре киноальманаха. Сюжет поделён на четыре новеллы. Первая — история сына, который многого добился, но на общение с отцом у него очень мало времени. Герои второй истории — два друга, оба давно женаты и хотят внести что-то новое в отношения со своими вторыми половинками. Третья — о мужчине в возрасте, который влюбляется в молодую девушку. Четвёртая, с Дмитрием Нагиевым в главной роли — объединяющий первые три новеллы рассказ о таксисте, за образом которого, как выясняется по ходу фильма, скрывается немного другой человек.

«Мужчины в картине очень разные и выступают они в разных ролях: мужчина как друг, как муж, сын, влюблённый, мужчина с сюрпризом… Наш фильм рассчитан на широкую аудиторию. Конечно, мы ждём в кинотеатрах женщин, которые узнают в героях своих мужей, братьев и т.д. Ожидаем, безусловно, и мужчин. У нас давно уже не было добрых и искренних историй о мужчинах в кино. Поэтому мы ждём зрителей, которые в свою очередь, ждут доброго кино с юмором», — рассказывает Леонид Марголин.

Премьерный показ картины прошёл 29 августа в московском кинотеатре «Синема Стар Марьина Роща». Мероприятие посетили исполнители главных ролей Игорь Верник, Сергей Белоголовцев, Елена Борщева, Анна Хилькевич и другие актёры, а также продюсеры Михаил Галустян, Гевонд Андреасян, Армен Ананикян и режиссеры картины.