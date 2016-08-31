Ижевск, 31 августа, 2016, 20:01 — ИА Регнум. В Удмуртии 13 школ на территории Малопургинского, Шарканского, Якшур-Бодьинского районов не откроются 1 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МВД, в связи с неоконченным ремонтом образовательные учреждения начнут работать только 5 сентября.

Людмила Лесницкая. Портрет дочери. 1950-е

В республике, по состоянию на 1 августа 2016 года, функционирует 1 376 образовательных организаций, в том числе образовательных учреждений профессионального образования — 45, общего образования — 594, дошкольного — 643, учреждений дополнительного образования — 94. По результатам проведенных обследований состояние инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений оценивается как удовлетворительное.

В то же время в некоторых учреждениях наблюдается отсутствие систем видеонаблюдения, нарушение целостности ограждения, также в ряде районов отсутствует специализированная система охраны.

Кроме того, полицейские проверили 13 107 работников образования, из которых 142 человека имеют судимость за совершение преступлений против жизни и здоровья, а также против половой неприкосновенности и половой свободы личности. В отношении указанных лиц приняты меры по исключению возможности их участия в учебном процессе и их контакта с детьми.

По данным ведомства, обеспечивать правопорядок в период празднования Дня знаний в Удмуртии будут 1203 сотрудника органов внутренних дел, 105 военнослужащих, 234 работника частных охранных предприятий и 78 представителей общественных формирований правоохранительной направленности.

Дополнительно будут контролироваться транспортные средства, припаркованные у образовательных организаций. Длительно стоящие и бесхозные автомобили будут эвакуированы. «За сутки до начала нового учебного года и непосредственно в День Знаний запланировано дополнительное обследование всех помещений, строений и прилегающих к учебным заведениям территорий с применением технических средств и служебных собак с целью предотвращения террористических актов», — подчеркнули в пресс-службе.