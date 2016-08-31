Оренбург, 31 августа, 2016, 19:56 — ИА Регнум. Более восьмидесяти конкурсантов из семи регионов присутствия группы компаний будут бороться за награды в пяти номинациях, включающих в себя всю сферу деятельности специалистов водопроводно-канализационного хозяйства. Как сообщают в пресс-службе группы компаний, задания для конкурсантов максимально приближены к реальным условиям работы. Им предстоит выполнить монтаж водопроводного узла, монтаж доуплотнителя на месте соединения двух канализационных труб, ликвидировать повреждения трубопровода в грунте без отключения водоснабжения, смонтировать узел прибора учёта, а также подготовить к вводу в эксплуатацию новую канализационную сеть. Самым зрелищным испытанием станет поиск металлоискателем чугунных люков.

«Конкурс профессионального мастерства позволяет ежегодно «сверять часы» многочисленным подразделениям ГК «Росводоканал». Для всех участников — это и заметный стимул в стремлении к повышению квалификации, и возможность проявить современные высокоэффективные навыки, и важный душевный заряд в дальнейшей трудовой деятельности. А для руководителей компании — это реальная возможность получить наглядную информацию об уровне квалификации персонала и поощрить лучших из лучших», — говорит генеральный директор ООО УК «Росводоканал» Антон Михальков.

По мнению же самих участников соревнования, межрегиональный конкурс дает им возможность продемонстрировать свои знания и умения, поучиться мастерству у коллег из других водоканалов, перенять лучшие практики.

Оценивать мастерство и профессионализм участников будет конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители производственно-технических служб ГК «Росводоканал». При подсчете баллов будут учитываться не только скорость и качество выполненных работ, но и соблюдение техники безопасности.

Справка. Группа компаний «Росводоканал» — крупнейший в России частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК «Росводоканал» работают 7 региональных водоканалов в Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге, Твери и Тюмени. ГК «Росводоканал» обслуживает 14,7 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятия ежегодно подают в сеть 580 млн. куб. м воды и принимают 518 млн. куб. м стоков. Общий объём реализуемых инвестиционных проектов ГК «Росводоканал» составляет 22 млрд. рублей.