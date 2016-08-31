Мадрид, 31 августа, 2016, 19:31 — ИА Регнум. «Голанд, судя по тону его замечаний, находится в хорошем настроении и считает, что его организация «должна поиграть мускулами и размяться накануне всеобщих выборов 2017 года».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Halt!

«Перспективы у нас очень хорошие, — цитирует немецкого политика издание. — Соцопросы дают нам до 20% голосов электората в Мекленбурге-Передней Померании, а кое-где АДГ выглядит вообще лидером по количеству голосов. Я осторожен в оценках, но думаю, что мы можем и в Берлине собрать до 15% бюллетеней в нашу пользу».

Голанд заявил, что «только диктатор мог принять единоличное решение открыть ворота беженцам, как это сделала Меркель год назад, не прислушиваясь к голосу общества. Это был акт ее персонального безумия. Для АДГ такая ошибка канцлера, надо сказать, является большой удачей. Госпожа канцлер никогда не признает свое решение неверным. А мы можем на этом сыграть. Тем более, что нашей установкой на этих выборах будет: закрыть дверь и не впускать больше ни одного нелегального иммигранта».

Берлинский корреспондент АВС Росалия Санчес обращает внимание на твердую антииммигрантскую позицию Голанда: «Он считает, что беженцы едут в страну за улучшением своего экономического положения, при этом им совершенно плевать на условия, сложившиеся в европейском сообществе и ценности, которыми мы дорожим. Они только требуют от нас, чтобы мы признали их политическими изгнанниками и предоставили им все. Германия должна в срочном порядке зарегистрировать всех прибывших, после чего отправить их в свои страны наводить порядок у себя на родине. Как христианин, Голанд может войти в их положение и проявить сочувствие. Но, как он говорит, не в случае, когда ему залезают на шею и стремятся им управлять».

Автор обращает внимание на то, что «есть информация о финансовых контактах АДГ с Кремлем, что «альтернативщиков», как и австрийскую оппозицию поддерживают деньгами из Москвы. В этом свете не вызывают удивления заявления Голанда о том, что став частью федерального правительства, АДГ поведет борьбу против Европейского Центробанка, поскольку существование зоны евро в том виде, как это есть сейчас — просто нонсенс. Политик признает, что в евро можно работать со странами одного экономического уровня — Австрией и Голландией, но и только. Кроме всего прочего, Голанд едва ли не в открытую симпатизирует России, говоря, что в сегодняшней напряженности виновата не она: когда происходило объединение двух Германий, русским пообещали, что граница НАТО останется вдоль Одера».

И последний штрих — журналистка подчеркивает, что лидер АДГ в целом не против подписания соглашения о трансатлантическом партнерстве (TTIP) США — ЕС, но уверен, что из этой затеи ничего не получится, если не привлечь к этому пакту и Россию: «нельзя говорить о прочности мира, пытаясь изолировать Россию, нужно работать вместе с ней, а не против нее».

Есть данные, что его партия, как и Австрийская партия свободы имеют финансовую поддержку от России. Он заявил, что в противостоянии с Москвой виноват Запад, поскольку в момент объединения двух Германий русским было обещано, что граница НАТО останется на Одере. Он также высказался, что его партия выступает против TTIP, поскольку этот альянс должен включать Россию, а не быть направленным против нее.