Бухарест, 31 августа, 2016, 18:57 — ИА Регнум. В Кишиневе и Бухаресте разгорается скандал, связанный с заявлением посла США в Молдавии Джеймса Петтита, который в поздравительном выступлении по случаю 25-летия независимости Молдавии заявил, что объединение республики с Румынией не является реалистичным и не улучшит положение жителей страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM, политики и чиновники румыноунионисты из Кишинева и Бухареста резко раскритиковали заявление Петтита, обвинив его в предательстве и назвав пособником Сталина, Молотова и Риббентропа.

U.S. Embassy Moldova Джеймс Петтит

«Наша политика — и, как я понимаю, позиция молдавских властей также — заключается в том, что Республика Молдова должна оставаться суверенной и независимой страной с защищенными границами. Объединение с Румынией как средство для попадания в Евросоюз либо по какой-то другой причине — не является практичным. Это не тот выбор, который может сделать положение дел в Молдове лучше. Положение дел улучшит взаимодействие политического класса с молдавским народом в целях способствования улучшению условий жизни для молдаван», — заявил посол в интервью молдавскому государственному телеканалу Moldova-1, приуроченному ко Дню независимости.

Петтит также призвал Молдавию «ценить свой нейтралитет», выразив при этом мнение, что «европейский курс является лучшей альтернативой для республики, и он «приведет страну в ЕС».

Румыноунионистские организации в Молдавии и Румынии осудили заявления дипломата и провели акции протеста. В Кишиневе несколько десятков сторонников объединения с Румынией пришли непосредственно к посольству США, призвав посла уйти в отставку.

В Бухаресте румыноунионистская платформа Actiunea 2012 организовала сбор книг по «истории румын» для посла США в Кишиневе. По мнению лидера платформы Георге Симиона, Петтит «говорит словами Сталина» — о молдаванах и молдавской нации.

«Мы ожидаем помощи посольства США в Бухаресте в пересылке книг послу Джеймсу Петтиту в Кишинев, иначе у нас возникнут сложности при пересечении границы на Пруте, которую посол хочет укрепить своими заявлениями», — заявил Симион в интервью румынскому государственному ИА Agerpres.

Actiunea 2012 также направила письмо госсекретарю США Джону Керри, в котором просит дезавуировать заявления Петтита и озвучить официальную позицию Вашингтона относительно объединения Молдавии с Румынией. «Нам необходимо подтверждение того, что эти заявления являются личной точкой зрения [Петтита] и не представляют собой позицию Госдепартамента США и американского народа», — пояснил Симион.

Заявление посла прокомментировали и высокопоставленные румынские чиновники. Глава Сената Румынии Кэлин Попеску-Тэричану заявил, что «с удивлением и беспокойством ознакомился с текстом заявления, сделанного послом США в Кишиневе», и относится к нему «однозначно отрицательно». «Ввиду серьезности его заявлений, потребуются дополнительные объяснения от властей США. В качестве председателя Сената, я проконсультируюсь с членами Постоянного бюро и лидерами парламентских групп относительно совместного заявления по этому вопросу», — заявил Тэричану.

Он также подчеркнул, что посол США в Кишиневе «повторяет и актуализирует тезисы Сталина, на базе которых был подписан в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа, приведший к ампутации территорий стран данного региона, включая Румынию».

Справка ИА REGNUM :

Для Бессарабии последствием пакта Молотова — Риббентропа, объявленного недействительным принятой кишиневским парламентом 27 августа 1991 года «декларацией о независимости Республики Молдова», стало ее освобождение в 1940 году от румынской оккупации и присоединение к Приднестровью, в результате чего была создана Молдавская ССР, закон об образовании которой также отменяет эта декларация.

«Я не склонен думать, пока не доказано обратное, что это официальная позиция Госдепартамента США. Напоминаю господину послу, что в декабре 1989 Съезд народных депутатов СССР принял, и Горбачев подписал — доклад Комитета Яковлева, осуждающий тайные протоколы пакта Молотова-Риббентропа», — сказал он.

Председатель Сената Румынии заявил, что «право решать свою судьбу принадлежит гражданам, а не дипломатам». «В качестве дополнительного аргумента, я не помню ни одного американского политика или любого другого политика из демократической страны, которые когда-либо говорили, что два германских государства ФРГ и ГДР не должны объединятся, поскольку это «не является практичным решением и не тем выбором, который улучшит жизнь». Еще предстоит выяснить, было ли заявление, сделанное на Moldova 1, ошибкой американского дипломата, ввиду серьезного дефицита знаний относительно статуса дипломатов или пробелов в области общей культуры и политики», — добавил Тэричану.

Глава МИД Румынии Лазэр Комэнеску на совместной пресс-конференции с находящимся в Бухаресте заместителем генсека НАТО Александром Вершбоу, отвечая на вопрос журналистов на этот счет, заявил, что Румыния была первой страной, которая признала независимость Молдавии и продолжает придерживаться этой позиции и поддерживать Республику Молдова на ее «европейском и евроатлантическом» пути.

Вершбоу, которому задали аналогичный вопрос, сказал, что Румыния и Молдавия «имеют исторические связи, и каждая страна вправе сама определять свою судьбу».

Заявление посла прокомментировали и молдавские политики. Лидер Либеральной партии Михай Гимпу назвал заявление американского дипломата продолжением стратегии «российской имперской дипломатии», которая «указывает нам, на каком языке мы говорим, и как мы должны идентифицировать себя как народ».

Лидер социалистов Игорь Додон, напротив, назвал заявление Петтита «логичным и корректным».

Справка ИА REGNUM :

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» является «вторым румынским государством», молдаване — «румынами», молдавский язык — «румынским». При этом, согласно официальным данным переписи 2004 года, обнародованным Национальным бюро статистики «Республики Молдова», румынами себя назвали 2,2% жителей республики, молдаванами — 75,8%, 78,4% молдаван родным языком указали молдавский язык, 18,8% — румынский.

Между тем сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.

В настоящее время, согласно опросу «Барометр общественного мнения», за объединение с Румынией выступает около 21% жителей Молдавии, около 53% против, остальные — не определились.