Министр экономики Турции: Российские туристы должны платить рублями
Анталья, Турция, 31 августа, 2016, 18:51 — ИА Регнум. Российские туристы в Турции смогут расплачиваться рублями, заявил министр экономики Турции Нихат Зайбекчи на российско-турецком медиафоруме в Анталье.
По мнению турецкого министра, это поможет быстрее восстановить численность российских туристов на курортах Турции. На этом фоне турецкие СМИ сообщают, что между властями Турции и России обсуждается возможность применения российского рубля в торговле между двумя странами, а турецкий министр экономики Нихат Зайбекчи предлагает позволить туркам, в свою очередь, расплачиваться на территории России лирами.
По словам Зайбекчи, туристический поток в Турции к июлю 2016 года сократился на 70−80%, и необходимы срочные меры для его восстановления, так как в этом году Турция потеряла $840 млн из-за отсутствия российских туристов.
Как ранее сообщалось, с 30 ноября 2015 года, после нападения ВВС Турции на российский бомбардировщик Су-24, выполнявший в небе над Сирией задачи по уничтожению боевиков запрещенной в России организации ИГ, правительство России запретило российским авиакомпаниям осуществлять чартеры в Турцию. 28 августа 2016 года, после официальных извинений турецкой стороны за это нападение, правительство России отменило запрет на чартерные авиарейсы между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.