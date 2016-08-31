Анталья, Турция, 31 августа, 2016, 18:51 — ИА Регнум. Российские туристы в Турции смогут расплачиваться рублями, заявил министр экономики Турции Нихат Зайбекчи на российско-турецком медиафоруме в Анталье.

Необходимы срочные меры для восстановления туристического потока из России

По мнению турецкого министра, это поможет быстрее восстановить численность российских туристов на курортах Турции. На этом фоне турецкие СМИ сообщают, что между властями Турции и России обсуждается возможность применения российского рубля в торговле между двумя странами, а турецкий министр экономики Нихат Зайбекчи предлагает позволить туркам, в свою очередь, расплачиваться на территории России лирами.

По словам Зайбекчи, туристический поток в Турции к июлю 2016 года сократился на 70−80%, и необходимы срочные меры для его восстановления, так как в этом году Турция потеряла $840 млн из-за отсутствия российских туристов.

Как ранее сообщалось, с 30 ноября 2015 года, после нападения ВВС Турции на российский бомбардировщик Су-24, выполнявший в небе над Сирией задачи по уничтожению боевиков запрещенной в России организации ИГ, правительство России запретило российским авиакомпаниям осуществлять чартеры в Турцию. 28 августа 2016 года, после официальных извинений турецкой стороны за это нападение, правительство России отменило запрет на чартерные авиарейсы между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.