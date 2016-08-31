Ольштын, Польша, 31 августа, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Местное самоуправление польского города Лидзбарк-Варминьский подавляющим большинством проголосовало за ликвидацию памятника Благодарности Красной армии. Такое решение муниципальные депутаты вынесли сегодня, 31 августа, на 28-й сессии горсовета.

ro.com.pl Памятник Благодарности Красной армии в польском городе Лидзбарк-Варминьский

ИА REGNUM уточняет, что монумент советским воинам, освобождавшим Польшу от фашизма, находится в городе, расположенном в непосредственной близости от российской границы. От Лидзбарк-Варминьского до границы с Калининградской областью — не более 30 километров.

Как сообщает Radio Olsztyn, против сноса памятника выступили лишь двое депутатов горсовета, один воздержался.

Накануне мэр Лидзбарк-Варминьского Яцек Вишневски заявил, что монумент находится в плохом техническом состоянии.

«По мнению экспертов, опасность представляет каменный обелиск. В лучшем состоянии находится элемент с изображением двух солдат», — сказал бурмистр, добавив, что если дело дойдёт до демонтажа, то фрагмент с солдатами должен попасть на местное кладбище советских солдат.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в феврале 2016 года Совет охраны памяти борьбы и мученичества Польши одобрил снос памятника Благодарности Красной армии в городе Лидзбарк-Варминьский. Однако окончательное решение должен был принять горсовет Лидзбарк-Варминьского.

Отметим также, что аварийное состояние памятника напрямую связано с бездействием польских властей, происходящим вопреки российско-польскому соглашению от 1994 года, согласно которому они обязаны заботиться о местах памяти и захоронениях советских воинов на территории Польши.

Стоит отметить, что Лидзбарк-Варминьский, находящийся в зоне льготного приграничного передвижения (отменённого Варшавой), является одним из самых популярных мест отдыха жителей Калининградской области. В частности, в историческом замке находится 4-звёздочный отель Krasicki, где калининградцы часто празднуют Новый год.

Завтра, 1 сентября, в Польше вступает в силу закон о декоммунизации. Муниципальным властям предстоит переименовать более 1,3 тысячи названий улиц и площадей, связанных с «коммунистической идеологией». Польские сенаторы планируют осенью дополнить закон, включив туда обязательства по демонтажу памятников советским воинам, освобождавшим Польшу от фашистского ига.