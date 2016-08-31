Курск, 31 августа, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Бывший руководитель УФНС России по Курской области Андрей Лабзин признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области, он отправится в колонию на 3,5 года.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР «Вор должен сидеть в тюрьме!»

В декабре 2010 года для ИФНС России по городу Курску из средств федерального бюджета за 147 миллионов рублей купили здание. Позже экспертиза показала, что стоимость строения была завышена на сумму не менее 74 миллионов рублей. Техническое состояние здания не позволяло использовать его по назначению, поэтому продавец сделал там капремонт за 34 миллиона рублей. Причем все время, пока шел ремонт, — почти 1,5 года ИФНС арендовала для работы другие помещения, на что ушло более 14 миллионов бюджетных денег.

Занимавший на тот момент должность руководителя УФНС России по Курской области Лабзин, подписывая документы о покупке здания, понимал, что оно непригодно для использования без капремонта и продается по завышенной цене. В итоге федеральному бюджету был причинен вред на сумму более 54 миллионов рублей.

Приговором суда Лабзину назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также его на два года лишили права занимать должности на государственной службе. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск УФНС России по Курской области и взыскал с осужденного имущественный ущерб в размере 54 млн 531 тыс. 128 рублей, подлежащий возмещению в федеральный бюджет.