Минск, 31 августа, 2016, 18:26 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Белоруссия стремится к сближению с ЕС хотя бы по форме

Посол Белоруссии в Бельгии и постпред при Евросоюзе по совместительству Александр Михневич 30 августа встретился с сопредседателем парламентской ассамблеи «Восточного партнерства» «Евронест» Хейди Хауталой и главой делегации Европарламента по связям с постсоветской республикой, польским депутатом от Европейской народной партии Богданом Здроевским, сообщает пресс-служба МИДа Белоруссии.

Михневич проинформировал депутатов Европарламента о ходе парламентской кампании в Белоруссии. Они обсудили «актуальное состояние отношений» между постсоветской республикой и ЕС, а также перспективы развития сотрудничества с Европарламентом и участия в межпарламентском измерении программы Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство».

«В ходе встречи также были обсуждены вопросы функционирования Евразийского экономического союза, процесс присоединения Белоруссии к ВТО, а также развитие диалога в сфере культуры и туризма», — проинформировали в белорусском министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в программе ЕС для постсоветских республик «Восточное партнёрство» участвуют Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Армения, Грузия и Украина. Проект инициирован Польшей и поддержан Швецией, учредительный форум представителей инициативы состоялся в 2009 году, функции «куратора» ожидаемо взяла на себя Варшава.