Ярославль, 31 августа, 2016, 18:25 — ИА Регнум. 31 августа представители наблюдательной миссии ОБСЕ приняли участие в заседании Общественного совета при Избирательной комиссии Ярославской области. Датчанин Нильс Нильсен и гражданка США Хелен Корнблум осуществляют долгосрочное наблюдение за выборами депутатов Государственной думы Российской Федерации VII созыва в Ярославской области.

фото избирательной комиссии Ярославской области Хелен Корнблум (слева) и Нильс Нильсен (справа)

Председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко и члены Общественного совета рассказали международным наблюдателям о деятельности совета и представили его участников.

В ходе рассказа о деятельности Общественного совета в ходе избирательной кампании у наблюдателей вызвала интерес история с выявленным фактом сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Госдумы по 195 округу Михаила Крупина членами участковых избирательных комиссий. Представители Общественного совета рассказали, что уличённые в запрещённых избирательным законодательством действиях 77 членов УИКов были выведены из состава комиссий, а Михаилу Крупину было отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Наблюдателей заинтересовал вопрос об обжаловании данного решения самим Михаилом Крупиным. Глава регионального избиркома рассказал, что Михаил Крупин обратился с заявлением в Избирательную комиссию области, но получив объяснение более жалоб не подавал и, насколько ему известно, не обращался и в суд.

Представители наблюдательной миссии ОБСЕ в свою очередь рассказали о своих задачах на период выборов депутатов Государственной думы РФ. Их задача — наблюдение за ходом избирательного процесса, они не в праве давать консультации или оценки. Первый отчет наблюдателей ОБСЕ выйдет уже на следующий день после голосования, через две недели после выборов будет представлен промежуточный отчет, и через три месяца будет опубликован его окончательный вариант.

«К сожалению, общение с наблюдателями ОБСЕ было достаточно сумбурным, думаю, что члены Общественного совета могли быть более полезны для миссии, если бы их визит и сама встреча были бы более подготовлены. Фактически у нас не было времени рассказать им о всех практических моментах работы Общественного совета. Хотя функции наблюдателей ОБСЕ и членов совета в чем-то схожи. Остался небольшой осадок недосказанного и, может быть, недопонятого. Ведь, к примеру, ситуация с Михаилом Крупиным лишь одна из нескольких, которые рассматривались в ходе деятельности Общественного совета», — поделился своим впечатлением о состоявшейся встрече член Общественного совета при Избирательной комиссии Ярославской области Алексей Яковлев.

Тем не менее, глава облизбиркома в целом остался доволен результатом встречи.

«Мы пригласили международных наблюдателей на встречу с членами совета. Но они не совсем сориентировались что это такое, к сожалению. Это связано с тем, что практика общественных советов при региональных избирательных комиссиях достаточно новая. У наблюдателей есть формальная программа наблюдения, которую они соблюдают. Наблюдатели получили дополнительную информацию и, на мой взгляд, остались удовлетворены», — заявил Олег Килипченко.