Калуга, 31 августа, 2016, 18:25 — ИА Регнум.



Под капельницей

Директор калужского благотворительного фонда помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе» Татьяна Петрова сообщила 31 августа корреспонденту ИА REGNUM о том, что она в одной из социальных сетей призвала калужан 1 сентября не покупать дорогих и огромных букетов детям в школу, а ограничиться одним цветком или букетом от класса.

«Средства, которые были бы потрачены на букет, можно пожертвовать на больных подопечных фонда «Вместе». На сегодняшний день на попечении фонда находится 81 взрослый с онкозаболеванием и 24 тяжелобольных ребенка, пять из которых в вегетативном состоянии», — сказала Петрова.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году дошкольные образовательные организации региона начнут посещать 47 400 дошколят, в школы региона отправятся 99 045 учеников. В первые классы пойдут 10 350 школьников, а в выпускные — 5 300.