Владивосток, 31 августа, 2016, 18:22 — ИА Регнум. Радиационная обстановка в 2016 году на территории Приморского края стабильна, обнаруженные концентрации техногенных радионуклидов значительно меньше допустимой объемной среднегодовой активности для населения, и угрозы для здоровья населения не представляют. К таким выводам пришли участники научно-практического семинара Экспертного совета Законодательного собрания региона на тему «Радиационная безопасность Приморского края». Инициатором обсуждения темы в пункте базирования Тихоокеанского флота России Фокино выступил председатель Законодательного собрания Приморского края физик-ядерщик, основавший специальное направление по радиационной безопасности во Владивостокском филиале Российской таможенной академии Виктор Горчаков.

nuclear-submarine-decommissioning.ru Модульная транспортная система для перевозки тяжелых конструкций осваивается специалистами отделения Фокино Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами (ДВЦ «ДальРАО")

В ходе семинара наиболее значимым был доклад директора ДВЦ «ДальРАО» (филиал РосРАО, входит в госкорпорацию «Росатом») Константина Сиденко. Он подчеркнул, что переработка, хранение радиоактивных отходов и утилизация атомных кораблей ТОФ в заливах Фокино ведется уже продолжительное время, у местного населения нет опасений за своё здоровье и безопасность. Участники мероприятия смогли лично увидеть работу предприятия, оценить состояние материальной базы Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами в ходе экскурсии в пролив Стрелок бухты Разбойник.

Сиденко рассказал, что ГК «Росатом» завершил работу по сбору радиоизотопных термоэлектрических генераторов, которые в советские годы были сконцентирированы на военно-морских базах. Выведены к месту переработки остатки отработанного ядерного топлива. На предприятие приезжали эксперты МАГАТЭ и дали положительную оценку проделанной работе. Создан современный береговой пункт долговременного хранения реакторных отсеков на мысе Устричный. Введены в эксплуатацию плавучий док, цех покраски, транспортная система. Введен в эксплуатацию пункт изоляции аварийных АПЛ, а реакторные блоки аварийных подлодок размещены для безопасного берегового хранения. Планируется строительство сухого дока в бухте Чажма, инфраструктура по обслуживанию флота, региональный центр кондиционирования и реабилитации радиоактивных отходов (РАО), радиотехнической лаборатории, энергокомплекса и ряда других вспомогательных объектов. Введен в строй комплекс переработки жидких РАО на площадке ДВЦ «ДальРАО» в бухте Сысоева, где завершена переработка всего объема РАО, накопленных ВМФ. Произведена полная реабилитация загрязненных территорий в бухте Сысоева.

«В 2019 году мы должны ввести в строй Центр по кондиционированию твердых радиоактивных отходов, — сообщил Константин Сиденко, — это даст новый уровень экологии и безопасности. Сегодня разделанные корабли — это разная степень зараженности и большой размер деталей, в итоге мы получим чистый металл меньшей фракции — такие кубики и шарики, которые легче контенировать и хранить. Предприятие строится, расширяется и совершенствуется. Вот что самое важное, и еще готовность работать с большей интенсивностью».

Большим интересом сопровождались и доклады сотрудников ДВО РАН. Десять экспедиций Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН в 2011 — 2015 годах в Тихий океан и Японское море позволили сделать выводы, о том, что в водах и атмосфере находились техногенные радионуклиды с аварии на АЭС «Фукусима-1». Однако случаев высокого радиоактивного загрязнения вод не зафиксировано, не выявлено радиационно-загрязненной продукции (в том числе, рыбы и морепродуктов).

О роли и предложениях академической науки в повышение радиационной безопасности рассказал председатель ДВО РАН Валентин Сергиенко. «Сегодня на площадке в бухты Сысоева спроектирована установка по нашей технологии. Нам заказали работу, и мы ведем работу по модернизации, с тем чтобы увеличить производительность раза в 2 — 3. Мы научились управлять размером мезапор сорбентов, вводить специальные добавки, которые улучшают характеристики сорбента, вытягивающих радиацию. Меняем физико-химические свойства сорбента, они становятся более прочными, устойчивыми в потоках. Сегодня можем фильтровать с высокой скоростью, раньше это был 1 сантиметр в минуту, теперь созданы сорбенты, которые позволяют работать на высоких скоростях. Теперь мы разрабатываем новую технологию, которую мы проверили на воронежской АЭС, на курской станции, работаем с французами, немцами, пытаемся выйти на внешний рынок. Готовы предложить технологии, и через Росатом выйти на оказание таких услуг».

Председатель Законодательного собрания Виктор Горчаков отметил: «В ходе экскурсии все убедились в квалификации персонала. Видно, что предприятие развивается. Если раньше часть объектов стояла неприкрытыми, сейчас они дезактивированы и помещены в специальные помещения. Дальний Восток полвека накапливал радиоактивные отходы в виде отработанного топлива, выведенного из эксплуатации атомного флота, и теперь их очищают и кондиционируют. Могу также сказать, что нигде в мире больше нет таких сорбентов, разработанных ДВО РАН для радиационной очистки, как у нас. Это новое, что привнесли в тему дальневосточники. Предприятие работает нормальными темпами и один из показателей — внимательное наблюдение за работой со стороны иностранных контрагентов, представителей иностранных фирм. Звучат такие речи — «вот вы нас зовете инвестиции вкладывать, а как там у вас с радиоактивностью?». С радиоактивностью — нормально. Жизнь развивается должным образом. Не нужно никуда бежать, надо думать, как устроиться и жить здесь на месте. Вопросы такого рода доносить до людей открыто, ничего не скрывая, широко освещать, опираясь на экспертов, а не на дилетантов».