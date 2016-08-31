Рязань, 31 августа, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Очаг африканской чумы свиней был выявлен на территории откормочной площадки ООО «Вердазернопродукт», которое является одним из крупнейших свинокомплексов в Рязанской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, постановление о введении карантина подписал губернатор Олег Ковалев.

Свиноводческая ферма

Комплекс расположен около села Чарыково Сараевского района. Карантинные меры будут действовать 30 дней. За это время должны быть убиты все животные, которые находятся в эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне.

ИА REGNUM отмечает, что в последние недели ситуация с АЧС в Рязанской области вроде бы начала налаживаться. Так, 26 августа были отменены ограничительные меры, которые действовали на территории в восьми селах Рязанской области.

В середине июня в регионе был введен режим ЧС из-за многочисленных вспышек африканской чумы свиней. Также был введен запрет на ввоз свинины из некоторых областей России. В конце июля режим ЧС был отменен.