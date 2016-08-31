Африканскую чуму свиней нашли на свинокомплексе в Рязанской области
Рязань, 31 августа, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Очаг африканской чумы свиней был выявлен на территории откормочной площадки ООО «Вердазернопродукт», которое является одним из крупнейших свинокомплексов в Рязанской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, постановление о введении карантина подписал губернатор Олег Ковалев.
Комплекс расположен около села Чарыково Сараевского района. Карантинные меры будут действовать 30 дней. За это время должны быть убиты все животные, которые находятся в эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне.
ИА REGNUM отмечает, что в последние недели ситуация с АЧС в Рязанской области вроде бы начала налаживаться. Так, 26 августа были отменены ограничительные меры, которые действовали на территории в восьми селах Рязанской области.
В середине июня в регионе был введен режим ЧС из-за многочисленных вспышек африканской чумы свиней. Также был введен запрет на ввоз свинины из некоторых областей России. В конце июля режим ЧС был отменен.