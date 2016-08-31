Архангельск, 31 августа, 2016, 18:06 — ИА Регнум. У Вечного огня вновь, как и три четверти века назад, встретились представители стран антигитлеровской коалиции. Встретились, чтобы отдать дань памяти и уважения тем, кто прошел огненными милями студеных северных морей.

Анна Кошечко

За несколько минут до начала митинга завершился торжественный обход командующим Северным флотом кораблей и судов, стоящих на рейде Северной Двины: малые противолодочные корабли и подводная лодка пришли на то же место, где ровно 75 лет назад стояли корабли и суда первого конвоя с кодовым названием «Дервиш».

Своеобразным прологом к митингу стал многоголосый гул корабельных гудков: это приветствовали ледокол «Красин» — участника союзных конвоев, который сейчас находится на вечной стоянке в Санкт-Петербурге. К акции присоединились более 300 кораблей и судов по всей стране, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Архангельской области.

Архангельск стал центром юбилейных торжеств не случайно — именно сюда в августе тревожного 1941 года пришел первый союзный конвой, доставивший столь необходимые фронту грузы. Пришел по морской дороге, через огонь и лёд в самом прямом смысле этих слов.

«Северные конвои стали символом необыкновенной стойкости и прямым доказательством того, что в борьбе за свободу и мир к победе приведет только объединение усилий, — подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов, выступая на торжественном митинге. — Мы вместе отстояли право жить под мирным небом».

Традиции полярных конвоев свято хранят моряки Северного флота, заверил ветеранов командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов:

«Для нас конвои — это не просто отметки на морских картах, обозначающие места героической гибели кораблей и судов. Это память, которая живёт в наших сердцах».

Глава делегации Великобритании Её Королевское Высочество принцесса Анна подчеркнула:

«Полярные конвои сыграли большую роль в победе над нацизмом. Это было опасное путешествие. И очень важно, что мы продолжаем чтить их подвиг, помним об их жертве. В Великобритании жертвы, понесенные Советским Союзом в войне, не будут забыты».

Особую благодарность принцесса Анна выразила организаторам торжественных юбилейных мероприятий и всему российскому народу за теплое отношение к британским ветеранам.

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После традиционной минуты молчания состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню.

Затем состоялось неформальное общение. Участники торжественного митинга тепло приветствовали главных героев торжества — ветеранов Северных конвоев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске проходят масштабные торжества, посвященные 75-летию со дня прихода в порт Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». На торжества приехали послы США, Канады, Исландии, Новой Зеландии, Австралии, представители дипломатических миссий Польши и Франции. Самой многочисленной стала делегация Великобритании.