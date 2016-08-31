Москва, 31 августа, 2016, 20:00 — ИА Регнум. В Москве завершается подготовка к новому учебному году. В школах прошли репетиции торжественных линеек, в торговых центрах докупают товары и одежду для школьников, а в цветочных магазинах выбирают обязательный атрибут для праздника Дня знания — букет для учителя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снова в школу

Читайте подробнее: В погоне за модой: москвичи собирают детей в школу

В этом году 1 сентября свои двери для почти 1 350 000 учащихся откроют 630 школ и 55 колледжей. Среди новинок, ожидающих учеников, — это читательские билеты для первоклассников, замена электронных карт на специальные браслеты для использования системы «Проход и питание», необычные площадки фестиваля «Снова в школу» и олимпиада среди школьников столиц и крупных городов.

Читайте подробнее: В Москве 2500 первоклассников получат читательские билеты

Читайте также: Для школьников Москвы разработали браслеты, заменяющие электронные карты

А также: Мастер-классы, игры и квесты: как проводят фестиваль «Снова в школу» — фото

И: В Москве пройдет олимпиада для школьников из крупных городов мира

Согласно представленным данным департамента образования столицы, все образовательный учреждения соответствуют требованиям безопасности, в 2,3 тысяч зданий школ и дошкольных групп провели текущий ремонт, в 18 зданиях — капитальный.

Читайте подробнее: В Москве заявили о полной готовности школ к 1 сентября

Накануне Дня знаний, власти города также сообщили, что все школы укомплектованы педагогами, при этом напомнили, что количество специалистов, работающих в школах, определяет руководство учебных учреждений.

Читайте также: В Москве заявили, что школы полностью укомплектованы всеми специалистами

А также: В Москве усилили проверку знаний учителей

Кроме того, в мэрии Москвы представили рейтинг московских школ, добившихся значительных результатов по разным критериям, в числе которых качественное общее образование, количество перешедших из дошкольных групп в первый класс того же образовательного учреждения и работа с детьми-инвалидами. Более того, как заявил мэр столицы Сергей Собянин школы Москвы вошли в десятку лучших по данным мирового рейтинга.

Несмотря на радужные заявления городских властей, некоторые проблемы в школах остаются нерешенными, такое мнение выразили опрошенные корреспондентом ИА REGNUM эксперты в области образования. В частности, в ряде школ столицы отмечается нехватка учителей, заявил председатель Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг (ОЗППОУ) Виктор Панин. «Есть отдельные сигналы по логопедам, по учителям иностранного языка», — уточнил он.

По его мнению, в погоне за рейтингами важно, чтобы не страдало качество образования. «Любой директор не просто хочет взять учителя, а хочет взять хорошего учителя. Каждый думает о том, как бы сейчас подтянуть и усилить кадровый состав», — пояснил Панин, добавив, что из-за нехватки финансирования найти достойных специалистов не всегда получается.

По словам члена профсоюза «Учитель» Всеволода Луховицкого, объективную картину по количеству педагогов в образовательных учреждениях получить практически невозможно. «Большинство учителей вынуждено стремиться захватить, как можно больше часов. Да, формально, может быть, действительно, и нет школ, в которых вот так официально заявлено, что нет преподавателей. Но между собой и директора, и учителя часто говорят, что не хватает специалистов по английскому, французскому, мало историков и учителей в начальной школе. Этот вопрос невозможно при нынешней системе отчетности прояснить», — сообщил он.

Кроме того, происходит оптимизация физруков, медиков, психологов и библиотекарей. «Школы вынуждены делать вид, что зарплата педагогов зашкаливает. Решить эту проблему можно только, сократив тех, кто не входит в педсостав», — пояснил учитель.

К тому же, существует проблема, что информация о вакансиях в московские школы не является общедоступной, заявил член Комиссии Общественной палаты РФ по развитию науки и образования Роман Дощинский. «С вакансиями так: особо не разрешается афишировать, что существуют вакансии. А если будут афишировать, то сразу подумают, что что-то не так. Такие вопросы решают кулуарно. Есть сведения, что кадровые вопросы не решены до конца. Вакансии остаются открытыми, а если они не закрыты, то в школе будут вынуждены расширять нагрузки учителей», — отметил эксперт, добавив что нет открытой статистической информации о количестве учителей, а также неизвестен средний возраст преподавателя.

Дощинский подчеркнул, что в городе также страдает система инклюзивного образования. «Может быть доступная среда инфраструктурой и обеспечена. Специалистов же просто не нанимают», — уточнил он.

Читайте также: Инклюзия по-московски: больше денег и никакой ответственности?

Также поднимался вопрос о качестве школьной формы. Согласно проведенному анализу Роскачества, почти 80% одежды в продаже для школьников не годится.

Читайте подробнее: «Нужно следить за качеством»: в продаже нашли опасную школьную форму

Напомним, летом 2016 года в столице решили возродить систему бесплатного отдыха для детей, которую ликвидировали в 2015 году. Так, на базе более 100 школ города организовали культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Программа активного летнего отдыха, которую назвали «Московская смена», стартовала и на других городских площадках. Организованным летним отдыхом за два месяца в общей сложности охватили более 50 тысяч школьников.

Читайте также: В летних лагерях Москвы отдохнут более 50 тыс. детей