Москва, 1 сентября, 2016, 00:02 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, вступает в силу новый регламент по приему экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, сообщает ИА REGNUM. Кроме того, с 1 сентября начнут действовать и новые билеты для теоретического экзамена — задания были скорректированы с учетом последних изменений в КоАП и ПДД.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Прежде всего, усложнился теоретический экзамен. Если раньше, совершив две ошибки, кандидат в водители отправлялся на пересдачу, то теперь, совершив одну ошибку в одном тематическом блоке, он получит дополнительно пять минут и пять дополнительных вопросов. Если он на один из дополнительных вопросов ответит неправильно придется идти на пересдачу.

Если при сдаче теории ученик совершит две ошибки в разных тематических блоках, то получит десять дополнительных минут и десять дополнительных вопросов. С ошибками — на пересдачу.

Проверять само вождение будут на закрытой площадке или автодроме, причем количество упражнений прибавилось: если раньше достаточно было выполнить три задания, то теперь пять, включая скоростное маневрирование.

«Городская» часть экзамена практически не изменилась, корректировке подверглась лишь система баллов оценки водителя.

Новый регламент позволяет сдавать экзамен на автомобилях с коробкой-автоматом — при этом в правах будет указано соответствующее ограничение. Однако если такой водитель сядет за руль машины с механической коробкой передач, это будет считаться управлением без прав.

Напомним, что новый регламент был зарегистрирован в марте 2016 года, его вступление в силу в сентябре дало время подготовиться к нововведениям. Прежний регламент действовал с 2001 года.