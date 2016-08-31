Минск, 31 августа, 2016, 17:45 — ИА Регнум.



Marc Veraart Старость

«Перерасчет трудовых пенсий с учетом роста средней заработной платы работников в республике в пределах средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения будет проведен до конца текущего года», — заявил 31 августа замминистра труда и соцзащиты Белоруссии Валерий Ковальков.

Отвечая на вопросы во время онлайн-конференции на сайте министерства, Ковальков отметил, что ежемесячные доплаты к пенсиям граждан в возрасте 75 лет составляет 75% минимального размера пенсии по возрасту, а по достижении 80 лет размер этой доплаты увеличивается до 100% минимального размера пенсии по возрасту. Размеры доплат к пенсиям перерасчитываются в связи с ростом бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и с августа составляют 33 деноминированных белорусских рубля ($15) для лиц в возрасте 75−79 лет и 44 бел. руб. ($22) для лиц в возрасте 80 лет и старше.

«В сложившейся демографической ситуации, когда пенсионная нагрузка на экономически активное население растет, расширять круг получателей возрастных доплат к пенсиям не планируется», — проинформировал чиновник.

Ковальков также обратил внимание, что «требования для получения права на государственную пенсию ужесточаются», отметив: «В частности, увеличивается требуемый стаж работы с уплатой обязательных страховых взносов. При назначении пенсии по возрасту и за выслугу лет в 2016 году он должен быть не менее 15 лет 6 месяцев и будет ежегодно увеличиваться на полгода до достижения к 2025 году 20 лет».

Начальник главного управления пенсионного обеспечения министерства Наталья Мурашкевич в свою очередь отметила: «Финансирование пенсионных выплат обеспечивается обязательными страховыми взносами, отчисляемыми из фонда заработной платы. Другого источника выплаты трудовых пенсий в стране нет. Поэтому основанием для индексации трудовых пенсий является рост средней заработной платы».

"Размер пенсии зависит от стажа и дохода (заработка), с которого уплачивались обязательные страховые взносы. Пенсии, назначаемые в 2016 году, исчисляются из заработка за последние 22 года стажа работы подряд. Ежегодно этот период увеличивается на 1 год с тем, чтобы постепенно перейти к исчислению заработка за весь стаж, учтенный при назначении пенсии», — сообщила Мурашкевич.

Она также проинформировала: «Каких-либо изменений в порядке выплаты пенсий работающим пенсионерам в настоящее время не планируется».

Как сообщало ИА REGNUM, низкие пенсии и высокая смертность мужского населения, а также нежелание работодателей (в том числе в госорганизациях) иметь дело с пенсионерами не способствуют рвению белорусов на трудовых фронтах. В апреле 2016 года Александр Лукашенко, идя навстречу многочисленным пожеланиям профсоюзов, молодёжных и женских организаций, подписал указ №137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения», согласно которому пенсионный возраст в постсоветской республике повышается на 3 года для мужчин и для женщин.