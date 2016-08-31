Брянск, 31 августа, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Депутаты Брянской областной думы предлагают покрасить все такси в регионе в желтый и белый цвета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, требование об обязательном цвете автомобиля содержится в проекте поправок в закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Брянской области».

Жёлтое такси

«Официально предпринимателям Брянской области будет разрешено окрашивать такси в желтый и белый цвет», — говорится в сообщении.

Кроме того, в проекте поправок содержатся изменения, которые будут способствовать выходу перевозчиков из теневого сектора экономики. В частности, будет усовершенствован порядок получения разрешения на перевозку пассажиров.

Законопроект будет рассмотрен на сессии областной думы в сентябре.

ИА REGNUM отмечает, что в Брянске участились аварии с участием такси. К примеру, в марте 2016 года Брянский областной суд запретил работать компании, таксист которой попал в аварию, где умерла его пассажирка. Как в итоге оказалось, компания не владела информацией о состоянии машин, наличии прав у таксистов и состоянием здоровья.