Киев, 31 августа, 2016, 17:45 — ИА Регнум. В Донбассе установление режима полного прекращения огня зависит только от одного человека — президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом 31 августа во время выступления в Мариуполе, заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Наша позиция — мир. 26 августа я уполномочил своих представителей в Трехсторонней контактной группе предложить с 1 сентября полное прекращение огня. Нас поддержали наши коллеги из ОБСЕ, нас поддержали наши партнеры по «нормандскому формату» — немцы, французы. И сейчас ответ зависит только от одного человека, который организовал агрессию против нашей страны. Его фамилия одна — Путин», — заявил Порошенко.

Он пообещал создать условия, чтобы руководство РФ начало выполнять Минские соглашения. «И мы создадим все необходимые условия, чтобы заставить Россию выполнять взятые на себя обязательства по Минскому формату. Это блок безопасности, который обозначает прекращение огня, отвод артиллерии, танков — всего запрещенного оружия. Немедленное освобождение всех заложников, беспрепятственный доступ инспекторов ОБСЕ ко всей «оккупированной» территории. Я уверен в том, что пятый — следующий пункт также является решающим. Это вывод всех иностранных «оккупационных» войск за пределы Украины. Дальше есть ключевой фактор безопасности, дорогие мои, какой? 409 км и 300 м неконтролируемой российско-украинской границы. Мы его закрываем и никаких наемников, никаких российских войск, никаких артиллерий, танков с российского военторга. Ничто больше не должно попасть на украинскую землю. И мы победим, потому что с нами правда. Потому что с нами Господь Бог, с нами украинский народ», — отметил Порошенко.

Он также рассказал о «кардинальных изменениях» на Украине, которые произошли за последние два года в результате внедрения реформ. «Мне приятно, что за два года мы кардинально меняем государство. И символом этих антикоррупционных изменений, конституционной реформы, в сфере судоустройства, децентрализации, благодаря которой, сравнивая 2014 и 2015 годы, бюджет города Мариуполь вырос в два раза. И это те деньги, которые сегодня в распоряжении общины. Потому что это права, деньги и, в то же время, ответственность. И это — специальная программа развития Донбасса», — подытожил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в Минске участники Трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе и представители ДНР и ЛНР заявили о необходимости полного и бессрочного прекращения огня в Донбассе с 1 сентября 2016 года. При этом осталось не ясно, подкреплен ли призыв к прекращению огня реальным намерением сторон. В июне в Минске участники Трехсторонней контактной группы договорились до 1 июля отвести силы и тяжелое вооружение с линии соприкосновения в Донбассе. В частности, разведение сторон и отвод вооружений должны были пройти в трех направлениях: Станица Луганская, районы Петровского и Золотого.