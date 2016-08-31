Москва, 31 августа, 2016, 18:19 — ИА Регнум. Пресненский районный суд Москвы вынес решение об отложении судебного заседания по иску Константина Монахова в пользу неограниченного круга лиц по делу о неисполнении Банком России функций надзора за деятельностью кредитных организаций и сохранения средств их клиентов, передает корреспондент ИА REGNUM 31 августа.

Заседание суда отложено

Ответчиком по делу является правительство России. Вопрос об отложении судебного заседания был взят на рассмотрение в связи с тем, что «в адрес правительства поступило только Приложение 3.1 и судебная повестка — копия искового заявления не поступила», заявила судья Анна Карпова во время заседания.

Представитель Центрального банка, в свою очередь, также заявила: «Получили только повестку, и в данный момент ничего не подготовили. У нас только повестка и даже никакого приложения, как вот у правительства — ничего не было».

Истец, в свою очередь, заявил, что несмотря на то, что его представитель не смог присутствовать на заседании по причине болезни, он «хотел бы рассмотреть дело в его отсутствие». Однако поскольку у Центрального банка возникли затруднения, истец выразил готовность пойти навстречу.

«Поскольку это первое судебное заседание, и у нас отсутствует надлежащее получение копии искового заявления, суд считает необходимым отложить судебное заседание, направить копию иска в правительство», — заявила судья Анна Карпова. По ее словам, суд предлагал правительству получить документ по факсу, однако там просят отправлять «только по почте».

В результате заседание было отложено — теперь оно состоится в Пресненском районном суде 28 сентября в 15:30.

Отметим, что иск был подан в связи с массовым отзывом лицензий у коммерческих банков — по мнению истца, должностные лица Банка России не исполняли или ненадлежаще исполняли свои обязанности по контролю деятельности участников рынка банковских услуг, тем самым допустив их массовое банкротство, а значит, и нарушение конституционных прав кредиторов этих организаций.