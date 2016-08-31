Украина, 31 августа, 2016, 17:32 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и украинство

«Мариуполь был защищен от «русского мира» благодаря мужеству украинских солдат и нацгвардейцев, а также украинству, которое живет в городе». Об этом 31 августа во время выступления в Мариуполе, заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

«Это не значит, что мы забываем про обороноспособность. Все время, когда я был в Мариуполе, я обещал… Вы знаете, как трудно было, как сжималось сердце, когда на многотысячном митинге просили: «Господин президент, пообещайте, что вы не сдадите Мариуполь, что нас не окружат, что армия не отступит, что мы не сдадим Мариуполь на наругу русскому миру». И в первые дни после выборов я приехал сюда и сказал: «Я даю вам слово». Именно поэтому сюда была передислоцирована 36-ая бригада морской пехоты, которая покрыла себя славой и сегодня является символом мужества. Но все это было бы бесполезно, если бы не было главной движущей силы — украинства в Мариуполе. Знаете кто это? Это — вы. Если бы вы не приняли решение, что Мариуполь должен быть украинским и тут должен быть украинский флаг, без вас ничего бы не было», — напомнил Порошенко.

Он сообщил, что в Мариуполе самая высокая средняя зарплата по стране после Киева. В то же время в Донецке население страдает от тотальной безработицы и нищенской зарплаты. «Наш желто-синий флаг будет гордо развиваться над Мариуполем. А что сейчас является главным доказательством после двух прошедших лет? А посмотрите и сравните, как живет Мариуполь и как живет Донецк в русском мире. Я пересмотрел, какая средняя зарплата в Мариуполе. Я думаю, что не все в Украине это знают. Благодаря работающим предприятиям, благодаря вам, мариупольцы, средняя заработная плата в Мариуполе составляет 7422 гривны (289 долл). Это вторая заработная плата в стране после Киева. Посмотрите, какая заработная плата сейчас в Донецке и ответ прост, потому что из 1823 предприятий 1200 не работает, нет работы, уровень безработицы зашкаливает, зарплата нищенская, цены заоблачные и это последствия русского мира», — сказал Порошенко.

На примерах Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, Донецка и Луганска Порошенко упрекнул Кремль «в неспособности строить эффективную экономику и обеспечивать население достойным уровнем жизни». «Нигде, куда приходила Россия, не было счастья — ни в Приднестровье, ни в Южной Осетии, ни в Абхазии, ни в «оккупированных» территориях Украины. И не будет», — сказал Порошенко.

Он также отметил, что в 2016 году в Украине иностранные и отечественные инвесторы начали массово строить и открывать новые предприятия, создавая тысячи новых рабочих мест. «После этого мы поедем на «Азовсталь», где мы будем открывать новую домну. И мне приятно, что за последние три недели я был во Львове, Бродах, в других регионах Украины, где мы везде открывали новые предприятия с сотнями и тысячами новых рабочих мест. Это лучший способ, когда инвестор деньгами — гривной, долларом, евро и фунтом голосует за будущее Украины, открывая тысячи рабочих мест», — подчеркнул президент.

Напомним, в ДНР средняя зарплата составляет приблизительно 9 тыс. рублей. В то же время бойцам ДНР платят по 15 тыс рублей в месяц без права на получение статуса участников боевых действий, пособия по инвалидности и страховки жизни.