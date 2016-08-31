Минск, 31 августа, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Товарооборот Вьетнама с Белоруссией может быть увеличен до $500 млн, если стороны выполнят взятые на себя обязательства. Об этом 31 августа в Минске заявил посол Социалистической Республики Вьетнам в Белоруссии Ле Ань, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

commons.wikimedia.org Флаг Вьетнама

По словам посла, ЗСТ с ЕАЭС позволит и Вьетнаму, и странам-членам Евразийского союза нарастить объём взаимной торговли. Этому будет способствовать снижение ставок пошлин и создание совместных предприятий.

В частности, отметил Ле Ань, позитивный эффект ожидается от создания сборочных производств в машиностроении. Конечную продукцию планируется сбывать на рынках стран АСЕАН. Кроме того, ожидается рост торговли не только товарами, но и услугами. Применительно к Белоруссии речь может идти о поставках калийных удобрений (если удастся договориться о цене), участии белорусских специалистов в инфраструктурных проектах СРВ, а также притоке белорусских туристов на вьетнамские курорты. Ле Ань отметил, что в 2016 году поток туристов из Белоруссии во Вьетнам вырос на 2/3, чему способствовало введение безвизового режима.

По словам дипломата, ведётся подготовка визита президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга в постсоветскую республику. Переговоры с Александром Лукашенко могут состояться в 2017 году, однако больше подробностей вьетнамский дипломат сообщить не смог.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в 2013 году официальный Минск предложил вьетнамской стороне механизмы финансовой поддержки совместных компаний и проектов, среди которых — создание производств молочной продукции во Вьетнаме и кофе — в Белоруссии. С тех пор вьетнамский кофе не стал популярным на белорусском рынке, фактически повторив «успех» завоевания сердец и желудков белорусов кофе из Венесуэлы.

Пока что, как отмечают эксперты, из ликвидных продуктов постсоветская республика может предложить СРВ лишь калийные удобрения. Кризис в Белоруссии, сопровождающейся усилением «белорусизации» на фоне сокращения ВВП падения внешней торговли, не позволил постсоветской республике нарастить взаимную торговлю с Вьетнамом ни по товарам, ни по услугам. Вьетнамских туристов не интересуют проблемы синтезирования новой идентичности белорусов, зато белорусов интересуют курорты Вьетнама.

В 2014 году Александр Лукашенко, принимая в своём новом минском дворце генсека ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга, заявил о готовности решить проблемы Вьетнама и возможности реализации крупных совместных проектов. Общественность не информирована о «прорывах» на этом фронте.

В декабре 2015 года Александр Лукашенко со своим малолетним сыном Николаем и делегацией чиновников посетил Ханой, подписав пакет документов и задекларировав намерение увеличить белорусско-вьетнамский товарооборот с $0,19 млрд до $0,5 млрд. Речь шла о сотрудничестве в гуманитарной сфере, ВПК и других отраслях, однако об успехах в реализации многочисленных подписанных документов мало что известно. По данным Белстата, за 2015 год товарооборот Беларуси и Вьетнама составил около $150 млн, а за I полугодие 2016 года сократился почти на половину к аналогичному периоду прошлого года.