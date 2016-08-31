Ярославль, 31 августа, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Ярославской области организовала работу «горячей линии» для жителей региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель облизбиркома Олег Килипченко.

фото mil.ru

Позвонив на номер «горячей линии», избиратели смогут получить всю интересующую их информацию о предстоящих выборах, получить разъяснения по вопросам избирательного законодательства, а также сообщить о нарушениях в ходе избирательной кампании.

«Линия начала свою работу 26 августа, и на сегодняшний день в Избирательную комиссию поступило уже 29 обращений жителей Ярославской области. Все эти обращения касаются реализации избирательных прав. В частности, люди узнают, где расположена его участковая избирательная комиссия, включен ли он в списки избирателей. Жалуются, что не могут получить в территориальных комиссиях открепительные удостоверения. Мы такие вопросы решает сразу — как правило, проблемы возникают из-за режима работы службы охраны зданий, где расположены избиркомы, в выходные дни. Но вообще основная цель «горячей линии» — сообщения о нарушении избирательных прав. Однако таких обращений пока не было. Также на «горячую линию» мы принимаем и анонимные звонки. И хотя ответа по ним мы дать не сможем, проверку обязательно проведем», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Олег Килипченко.

Звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 22.00 по телефону: (4852) 33−43−80. «Горячая линия» будет работать до 18 сентября включительно.