Москва, 31 августа, 2016, 17:24 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет лишил российских тяжелоатлеток Марину Шаинову и Надежду Евстюхину, а также бегунью Татьяну Фирову медалей Олимпийских игр-2008 в Пекине, сообщается на официальном сайте МОК.

pixabay.com Олимпийские игры

Это решение обосновывается итогами перепроверки допинг-проб участников Олимпиад 2008 и 2012 годов. По мнению проверяющих, пробы российских спортсменок оказались положительными.

Напомним, Марина Шаинова завоевала тяжелоатлетическое «серебро» пекинских Игр в весе до 58 кг, Надежда Евстюхина стала бронзовым призером олимпийских соревнований в весе до 75 кг. Татьяна Фирова взяла серебряную олимпийскую медаль в эстафете 4×400 метров.

После двух перепроверок запрещенные вещества были обнаружены в пробах 98 олимпийцев, выступавших на Играх-2008 и ОИ-2012. Ранее представители МОК заявляли, что их имена будут названы после Олимпиады-2016. Кроме того, сообщалось о дополнительных третьей и четвертой перепроверках, которые будут проведены позже.