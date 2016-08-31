Москва, 31 августа, 2016, 17:17 — ИА Регнум. 8 сентября в Москве запланированы консультации сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Джеймса Уорлика (США), Пьера Андриё (Франция), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджейа Каспржика, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Adam Jones Нагорный Карабах

По её словам, запланирована их встреча с руководством МИД России. По информации Захаровой, будут обсуждаться актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования. Особое внимание предполагается уделить рассмотрению хода реализации договоренностей, которые были достигнуты на саммитах по НКУ в Вене 16 мая и в Санкт-Петербурге 20 июня, а также перспектив дальнейшей совместной работы.

«Это будут плановые консультации, которые регулярно проводятся в Москве, Вашингтоне и Париже, основной целью которых является координация усилий трех стран на направлении нагорно-карабахского урегулирования», — приводит слова Захаровой пресс-служба российского МИД.